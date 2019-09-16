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16.09.2019 14:02
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

В Кабардино-Балкарии нашли погребение римских легионеров

Текст: Михаил Сухарев (Кабардино-Балкария)
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

При раскопках на могильнике Заюково-3 в Баксанском районе Кабардино-Балкарии сотрудники из объединенной Северо-Кавказской археологической экспедиции обнаружили уникальное сарматское погребение. В нем находились шесть человек, которые, по всей видимости, были родственниками. Ориентируясь по найденным в погребении предметам, находку специалисты датировали I-II веками нашей эры.

Фото: Красноярское краевое отделение РГО
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- Захоронения этого периода в горной зоне очень большая редкость. В музейных коллекциях России материалы этого периода если и есть, то, как правило, это либо грабительские раскопки, либо случайные находки дореволюционных археологов. А хороший комплекс с пряжками римского облика, удилами с ажурными псалиями и со стеклянными перстнями - это все в сочетании на сегодняшний день для Центрального Кавказа уникально, - рассказала корреспонденту "РГ" руководитель объединенной экспедиции Государственного исторического музея, Кабардино-Балкарского госуниверситета и Института археологии РАН Анна Кадиева.

На мужчинах в погребении была римская воинская атрибутика, что указывает на причастность к римским легионам, которые в тот период времени стояли неподалеку от Кавказского хребта.

Объединенная Северо-Кавказская археологическая экспедиция работает в этом районе каждый год с середины августа до середины сентября, причем ее сотрудники регулярно открывают новые страницы истории и подробности жизни на территории нынешней Кабардино-Балкарии.

Могильник располагается на высоте 900-1000 метров над уровнем моря. По словам ученых, среди местных жителей он известен как "кладбище нартов". Некрополь действовал около полутора тысяч лет и охватывает кобанскую, сарматскую и аланскую эпохи. На данный момент исследовано 158 погребений.

Общество История Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ СКФО Кабардино-Балкария
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