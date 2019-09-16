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Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Ветеринары зажигают

Рекламу о кастрации неверных мужей сочли оскорбительной
Текст: Федор Костюченко
Российская газета - Столичный выпуск № 207(7965)
Петербургское управление ФАС России посчитало оскорбительной рекламу о кастрации неверных мужей, размещенную ветеринарной клиникой в Невском районе. Компания нарушила закон о рекламе.

Предпринимателю выдано предписание о снятии рекламного плаката с распространения. Материалы дела переданы для возбуждения дела об административном правонарушении. Клинике грозит штраф от 100 до 500 тысяч рублей.

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Напомним, поводом стала реклама ветеринарной клиники, находящейся на улице Коллонтай, под названием "Акция кастрация". В тексте рекламе содержался прайс: "Кот -1000 руб. Кошка - 2500 руб. Неверный муж бесплатно". Баннер располагался недалеко от станции метро "Улица Дыбенко". Задорный текст - творчество одной молодой сетевой ветклиники, у которой пока один центр в Москве, и один - в Петербурге, на улице Коллонтай.

"Акция" сразу привлекла внимание жителей культурной столицы, особенно мужчин. Многие над этим посмеялись, но самых чувствительных она задела. Они

сочли надпись оскорбительной, унизительной и пожаловались в антимонопольное ведомство. В УФАС поступило пять жалоб от петербуржцев. "Я нахожу текст данной рекламы оскорбительным и унижающим человеческое достоинство, а также сознательной дискриминацией по половому признаку с целью подрыва доверия между людьми. На мой взгляд, данная реклама призывает к насилию и жестокости, а также подрывает основу семейных ценностей", говорилось в одном из писем, которое получили в УФАС.

Фото: iStock
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Жалобы рассмотрели эксперты Рекламного совета, которые сошлись во мнении, что данная реклама действительно унижает человеческое достоинство, тем самым нарушая п. 6 ст. 5 Закона о рекламе (запрет на использование оскорбительных образов и выражений).

Сами ветеринары заявляют, что к ним жалобы не поступали: напротив, клиентов стало больше.

Хотя и без гневных комментариев не обошлось. "Почему не написали "неверной жене что-то вырезаете"?! - негодует петербуржец. - Есть ли у вас лицензия на такую деятельность? А если не предоставляете такие услуги, то зачем рекламируете?"

Общество СМИ и соцсети Правительство ФАС Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Санкт-Петербург
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