Петербургское управление ФАС России посчитало оскорбительной рекламу о кастрации неверных мужей, размещенную ветеринарной клиникой в Невском районе. Компания нарушила закон о рекламе.

Предпринимателю выдано предписание о снятии рекламного плаката с распространения. Материалы дела переданы для возбуждения дела об административном правонарушении. Клинике грозит штраф от 100 до 500 тысяч рублей.

Напомним, поводом стала реклама ветеринарной клиники, находящейся на улице Коллонтай, под названием "Акция кастрация". В тексте рекламе содержался прайс: "Кот -1000 руб. Кошка - 2500 руб. Неверный муж бесплатно". Баннер располагался недалеко от станции метро "Улица Дыбенко". Задорный текст - творчество одной молодой сетевой ветклиники, у которой пока один центр в Москве, и один - в Петербурге, на улице Коллонтай.

"Акция" сразу привлекла внимание жителей культурной столицы, особенно мужчин. Многие над этим посмеялись, но самых чувствительных она задела. Они

сочли надпись оскорбительной, унизительной и пожаловались в антимонопольное ведомство. В УФАС поступило пять жалоб от петербуржцев. "Я нахожу текст данной рекламы оскорбительным и унижающим человеческое достоинство, а также сознательной дискриминацией по половому признаку с целью подрыва доверия между людьми. На мой взгляд, данная реклама призывает к насилию и жестокости, а также подрывает основу семейных ценностей", говорилось в одном из писем, которое получили в УФАС.

Жалобы рассмотрели эксперты Рекламного совета, которые сошлись во мнении, что данная реклама действительно унижает человеческое достоинство, тем самым нарушая п. 6 ст. 5 Закона о рекламе (запрет на использование оскорбительных образов и выражений).

Сами ветеринары заявляют, что к ним жалобы не поступали: напротив, клиентов стало больше.

Хотя и без гневных комментариев не обошлось. "Почему не написали "неверной жене что-то вырезаете"?! - негодует петербуржец. - Есть ли у вас лицензия на такую деятельность? А если не предоставляете такие услуги, то зачем рекламируете?"