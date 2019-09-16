Один из создателей сериала "Убойная сила" погиб в ДТП под Петербургом

В Ленинградской области в аварии погиб художник-постановщик сериалов "Убойная сила" и "Морские дьяволы" Валерий Боковенко, сообщает KP.Ru со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По данным издания, 72-летнему Валерию Боковенко могло стать плохо за рулем.

ДТП произошло 14 сентября на 124-м километре автодороги, соединяющей поселки Кемполово и Шапки. Автомобиль Mazda, за рулем которого находился Боковенко, выехал на встречную полосу и врезался в машину Honda, ей управлял 35-летний житель Колпино.

Боковенко скончался до приезда врачей. Водителя второй иномарки госпитализировали в больницу города Тосно с переломами.