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16.09.2019 14:54
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Один из создателей сериала "Убойная сила" погиб в ДТП под Петербургом

Текст: Вера Черенева (Ленинградская область)

В Ленинградской области в аварии погиб художник-постановщик сериалов "Убойная сила" и "Морские дьяволы" Валерий Боковенко, сообщает KP.Ru со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

В Ленобласти в автомобильной аварии погибла трехлетняя девочка

По данным издания, 72-летнему Валерию Боковенко могло стать плохо за рулем.

ДТП произошло 14 сентября на 124-м километре автодороги, соединяющей поселки Кемполово и Шапки. Автомобиль Mazda, за рулем которого находился Боковенко, выехал на встречную полосу и врезался в машину Honda, ей управлял 35-летний житель Колпино.

Боковенко скончался до приезда врачей. Водителя второй иномарки госпитализировали в больницу города Тосно с переломами.

Происшествия ЧП ДТП Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Ленинградская область
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