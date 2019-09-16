В Архангельске нашлась украденная скульптура "Смерть с косой" в виде дорожного знака. Администрация города установила ее на участке проспекта Ленинградского, где часто происходят аварии.

Деревянную "Смерть" с косой в одной руке и знаком ограничения скорости "60" поставили у дороги возле популярного торгового центра в ночь с 13-го на 14 сентября. Городская администрация в официальном паблике в соцсети пояснила, что фигура призвана напоминать автомобилистам о бесценности жизни.

"Дорожное полотно на проспекте отремонтировано, и у многих возникает соблазн как следует разогнаться. Не делайте этого! Цените жизнь!" - призвал муниципалитет в комментарии к видео установки "Смерти".

Но многие архангелогородцы не оценили такую заботу о своей безопасности. В социальных сетях развернулась бурная дискуссия, креатив породил многочисленные мемы. Противники "смертельного" креатива ссылались на то, что сам вид скульптуры может напугать водителей, особенно в темное время суток, и привести к аварии. Однако у идеи нашлись и сторонники: по их мнению, остановить лихачей может только нечто экстраординарное.

- Дискуссия была предсказуема, - сообщила "РГ" советник главы Архангельска по связям с общественностью Татьяна Симиндей. - И главная цель - привлечь внимание к проблеме - достигнута. Стандартные подходы - видеоролики, социальная реклама на плакатах - сегодня уже не работают. Информационный фон, в том числе уличный арт, настолько насыщен, что людей уже ничего не цепляет.

Однако "Смерть с косой" не простояла на своем месте и дня - неизвестные увезли ее в неизвестном направлении (по словам очевидцев, на эвакуаторе). В связи с этим горадминистрация выступила с очередным заявлением, в котором пригрозила забравшим "городское имущество" уголовной ответственностью.

Но уже утром 16 сентября скандальная фигура нашлась, сообщили "РГ" в муниципалитете. Решается вопрос о ее дальнейшей судьбе - скорее всего, "Смерть" вернется на свое место.

В управлении ГИБДД по Архангельской области об установке в столице Поморья скульптуры со знаком ограничения скорости узнали из интернета. Администрация города подчеркивает, что это не дорожный знак, а малая архитектурная форма. Ее создание и установка обошлись городскому бюджету в 94 тысячи рублей.