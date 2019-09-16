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16.09.2019 09:33
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Петербурге двух мигрантов ранили ножом в драке у Апраксиного двора

Текст: Вера Черенева (Санкт-Петербург)

В Петербурге сотрудники полиции выясняют обстоятельства, при которых два уроженца среднеазиатских государств получили ножевые ранения. Пострадавших увезли с Апраксиного переулка, сообщает РИА Новости со ссылкой на ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

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Сейчас полицейские устанавливают, сколько человек принимали участие в драке и с чем был связан конфликт.

Для разбирательств в отдел полиции доставлены несколько граждан Средней Азии, которые могут быть в курсе произошедшего.

Апраксин переулок, находящийся рядом с Апраксиным двором - довольно неспокойное место, хотя до Невского проспекта отсюда можно дойти за 15 минут. На Апраксином дворе еще с начала девяностых ведется торговля вещами, причем не всегда продажа товаров легальна. Часто на Апраксином дворе проводят рейды с целью выявления нелегальных мигрантов, также регулярно здесь выявляются факты продажи контрафактной продукции.

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