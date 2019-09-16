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16.09.2019 12:26
Рубрика: Культура
Проект: В регионах

В Петербурге Музей Суворова откроет тайну оловянных солдатиков

Текст: Ольга Штраус (Санкт-Петербург)
Фото: Пресс-служба Государственного мемориального музея А.В. Суворова Фото: Пресс-служба Государственного мемориального музея А.В. Суворова
Фото: Пресс-служба Государственного мемориального музея А.В. Суворова

В Мемориальном музее Александра Суворова в Санкт-Петербурге 17 сентября состоятся сразу два масштабных события, посвященных 220-летию легендарного Швейцарского похода русских войск под командованием Суворова.

Выставка в главном здании "Тайная жизнь оловянных солдатиков. Альпийский поход Суворова" приоткроет для широкой аудитории секреты старинного ремесла и современных музейных технологий. Ее сюжет посвящен процессу создания самой большой в Европе диорамы, которую сейчас можно увидеть здесь, в Музее оловянного солдатика.

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В качестве экспонатов представлены снимки петербургского фотохудожника Николая Щеголева, запечатлевшего этапы работы над диорамой. Рядом с ними - материалы, инструменты и рисунки гравера Владимира Нуждина, автора оловянных фигурок, "заселивших" бутафорские горы и ущелья. Почетное место в витринах отдано уникальным каменным формам из черного альпийского сланца (возраст породы 500 миллионов лет), в которых отливались солдатики для диорамы. Музеи нашей страны пока что не располагают такими экспонатами - Суворовский первый, кто получил формы в дар от мастера.

Второе событие - проводы в Швейцарию участников международного общественного движения "Суворов-220". Торжественное построение историков-реконструкторов, два года готовившихся повторить путь суворовских чудо-богатырей в аутентичном обмундировании, станет первым этапом большого путешествия, посвященного легендарному двухнедельному (как и в 1799 году) переходу через Альпы.

Швейцарская сторона уже готовится встречать участников из России, Великобритании, Германии, Франции - им предоставят территорию для стоянок, запланировано участие в ежегодной торжественной церемонии у памятника русским воинам.

Слова напутствия реконструкторам неслучайно прозвучат именно на этой площадке: ведь два года Суворовский музей активно поддерживает этот проект.

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