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16.09.2019 12:48
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

В Петербурге пройдет юбилейная конференция строителей

Текст: Иван Зароков (Санкт-Петербург)
В Петербурге 25 сентября в рамках Форума по устойчивому развитию Северо-Запада состоится Х Всероссийская конференция "Российский строительный комплекс: повседневная практика и законодательство".

Как сообщает оргкомитет конференции, в мероприятии примут участие ведущие эксперты, представители крупного, среднего и малого строительного бизнеса, первые лиц федеральных и региональных органов власти, профильных национальных объединений, общественных и саморегулируемых организаций, профильных учебных заведений из более чем 40 регионов России.

Фото: iStock
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По уже сложившейся традиции деловая программа состоит из двух частей: пленарного заседания и тематических секций. В рамках пленарной части запланированы выступления спикеров и диалог в формате "вопрос-ответ" с участниками конференции по наиболее острым проблемам строительного комплекса. На круглых столах будут рассмотрены более узкие профессиональные вопросы.

Ожидается, что на конференции будут обсуждаться детали реализации "майских указов" и нацпроекта "Жилье и городская среда" на федеральном и региональном уровнях, Стратегия развития строительной отрасли до 2030 года, также эксперты обсудят возможности реализации "регуляторной гильотины" в сфере строительства и ЖКХ, переход на новый механизм жилищного финансирования, вопросы изменения в контрактной системе, а также инновационное развитие отрасли. В частности, будут подниматься вопросы совершенствования технического регулирования, внедрение BIM и энергосберегающих технологий, реализации проекта "Умный город".

В оргкомитете отмечают, что в адрес участников конференции приветственное слово направил вице-премьер Виталий Мутко. В тексте приветствия отмечается, что для развития стройкомплекса необходимо решить комплекс задач: "Это защита прав граждан, участвующих в строительстве жилья, развитие современного рынка арендного жилья, активная государственная поддержка проектов по созданию коммунальной инфраструктуры, сокращение количества разрешительных процедур, совершенствование технического регулирования и ценообразования, цифровизация в строительстве".

Фото: Audioundwerbung/istock
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Министр строительства и ЖКХ РФ Владимир Якушев в своем приветственном слове напомнил  об основных показателях, к которым должна стремиться строительная отрасль: "Перед нами стоит задача к 2024 году нарастить объемы жилищного строительства до 120 млн кв. метров, создать комфортную среду для проживания граждан, повысить качество возводимых объектов, используя инновационные материалы и технологии".

Антон Глушков, президент НОПРИЗ, также направивший приветствие в адрес участников конференции, подчеркнул значимость юбилея мероприятия: "Символично, что впервые конференция состоялась спустя год после введения саморегулирования в строительной отрасли и была посвящена подведению первых итогов и обсуждению вопросов, которых на тот момент было довольно много. За десять лет система саморегулирования претерпела существенные изменения, появились новые функции и задачи, сферы ответственности и возможности", - отметил Антон Глушков.

Также приветствия в адрес участников конференции направили заместитель министра промышленности и торговли РФ Виктор Евтухов, статс-секретарь - заместитель министра транспорта РФ Дмитрий Зверев, президент Российского Союза строителей Владимир Яковлев, президент НОПРИЗ Михаил Посохин, президент НОЗА Леонид Казинец, президент НОЭ Владимир Пехтин.

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