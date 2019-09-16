В Петербурге ветклинику накажут за акцию по кастрации неверных мужей

В Петербурге владелец ветклиники ответ будет привлечен к административной ответственности за рекламную акцию, в рамках которой предприниматель предлагал бесплатно кастрировать неверных супругов.

Как сообщает Управление ФАС по Санкт-Петербургу, рекламное предложение состояло из трех частей. За кастрацию кота ветклиника просила тысячу рублей, за операцию кошке - 2,5 тысячи.

Рекламный штендер был размещен на улице Дыбенко в Невском районе Петербурга. Горожане сочли акцию, предлагаемую предпринимателем, оскорбительной и пожаловались в антимонопольное ведомство. В Управлении ФАС созвали специальную комиссию, которая пришла к выводу, что реклама действительно является оскорбительной.

Предпринимателю рекомендовали убрать штендер, также владельца клиники ждет административная ответственность. В Управлении ФАС отмечают, что максимальная санкция по часть 1 статьи 14.3 Кодекса об административных правонарушениях составляет 500 тысяч рублей.