В Крыму найдено тело утонувшего подростка из Магнитогорска

Сотрудники крымского МЧС обнаружили у берегов Феодосии тело 15-летнего подростка из Магнитогорска, который 10 сентября пропал в море, пытаясь спасти тонущего старшего брата. Об этом в понедельник, 16 сентября, "РГ" сообщили в пресс-службе министерства чрезвычайных ситуаций Крыма.

В ведомстве уточнили, что тело подростка нашли днем 13 сентября на пляже "Дельфин".

Как сообщалось ранее, 10 сентября на пляже пансионата "Прибой" вблизи Керчи двое братьев пошли купаться в море и один из них стал тонуть. Младший брат бросился на помощь. При этом 22-летнему мужчине удалось выбраться на берег, а его брат не вернулся. В тот же день спасатели приступили к поисковым работам, которые заняли несколько дней.

С начала 2019 года на водных объектах Крыма утонули уже 58 человек. Эта цифра совпадает с печальной статистикой 2018 года.