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Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Парта земского доктора

В школах из-за дефицита врачей открывают медицинские классы
Текст: Наталья Коротченко
Российская газета - Федеральный выпуск № 207(7965)
В Астрахани школа одаренных детей имени Анатолия Гужвина объявила набор учащихся в классы медицинского профиля. В них будут углубленно преподавать биологию и химию, а также учить оказывать первую помощь и вывозить на практику в медучреждения.
Уклон сделают на практику: лабораторные работы и занятия с медиками. Фото: Александр Корольков Уклон сделают на практику: лабораторные работы и занятия с медиками. Фото: Александр Корольков
Уклон сделают на практику: лабораторные работы и занятия с медиками. Фото: Александр Корольков

В классы "М" ждут ребят из сельских школ. Детям из глубинки бесплатно предоставляется общежитие и 50-процентная компенсация на питание в школьной столовой.

Фото: Владимир Аносов
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- Мы уже набрали в восьмой класс шестнадцать человек из Камызкского, Приволжского, Володарского, Красноярского, Лиманского района. И еще четырнадцать ребят учатся в девятом классе. Очень интересные и мотивированные, - рассказали "Российской газете" в школе одаренных детей.

Обучение в медклассе рассчитано до 11-го класса. Дети будут получать знания как в рамках школьной программы, так и медицинского профиля, причем с практическим уклоном: лабораторные по химии и биологии, занятия со школьными медиками. Сейчас школа обсуждает проведение выездной практики на базе астраханских медучреждений.

Проект поддержали два областных министерства - образования и здравоохранения, подписав со школой трехстороннее соглашение. В области, особенно в селах, острый дефицит врачей. Медучреждениям не хватает почти тысячи специалистов: педиатров, терапевтов, гинекологов, медицинских сестер. В Астрахани уже действует один медицинский класс на базе лицея N 1, в котором учатся 27 ребят, но он рассчитан на городских учащихся, так как в учебном заведении нет общежития.

- Окончание медкласса не дает детям преимущества при поступлении в профильный вуз, но это помогает самоопределиться и формирует мотивацию к выбору будущей профессии, - говорят в минобразования региона.

Между тем

Где и как открываются профильные классы?

Как правило, решение принимается на уровне местного министерства образования. Региональное ведомство заключает договор с крупным вузом или промышленной компанией о том, как и чему будут учить школьников по углубленной программе.

Фото: Владимир Савостьянов /Фотохроника ТАСС
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Например, может добавиться больше часов на биологию, физику, информатику. Ученики таких классов проходят практику в оборудованных по последнему слову техники школьных или даже вузовских лабораториях, участвуют в профильных конкурсах и олимпиадах. Часто они нацелены на поступление в конкретный университет.

Первопроходцем здесь была Москва: в 2015 году профильные классы в столичных школах стали массовым явлением. Инженерное направление? В проекте участвуют 110 московских школ, над ними взяли шефство НИТУ "МИСиС", МГТУ им. Баумана, НИЯУ МИФИ и другие вузы.

Медицинское? Здесь 71 столичная школа и ведущие медицинские вузы страны: Первый МГМУ им. И.М. Сеченова и РНИМУ им. Н.И. Пирогова. А еще есть научно-технологические классы, педагогические, "айти"…

Подготовила Ксения Колесникова

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