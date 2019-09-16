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Проект: В регионах

Энергетики Приуральского района завершают пусконаладочные работы на новой ДЭС

В селе Белоярск продолжается строительство дизельной электростанции мощностью 4,6 МВт с системой когенерации тепла. Объект возводится в рамках инвестиционной программы АО "Ямалкоммунэнерго" по повышению надежности системы электроснабжения МО Приуральский район на 2014 - 2019 годы.
Фото: Пресс-служба АО "Ямалкоммунэнерго" Фото: Пресс-служба АО "Ямалкоммунэнерго"
Фото: Пресс-служба АО "Ямалкоммунэнерго"

Первый этап реализации проекта завершился в 2018 году. Была осуществлена поставка и запуск в эксплуатацию основного генерирующего оборудования - это дизельные электростанции мощностью 850 кВт на базе ДГУ Mitsubishi MGS-EU-1000C с двигателем S12H-PTA в количестве трех единиц.

Второй этап реализации проекта приходится на текущий год и заключается в поставке еще двух дизельных электростанций мощностью 1040 кВт на базе ДГУ Mitsubishi MGS-EU-1200C с двигателем S12R-PTA. В настоящее время оборудование уже поставлено в село Белоярск, производятся работы по выгрузке и монтажу.  Работы по пусконаладке новых дизель-генераторов и запуску их в систему электроснабжения планируется закончить в ноябре 2019 года.

"Ввод в эксплуатацию ДЭС мощностью 4,6 МВт позволит сократить аварийность, обеспечить бесперебойную работу системы генерации электрической энергии и возможность новых подключений. И, что немаловажно, снизить расходы горючесмазочных материалов", - заключил директор филиала АО "Ямалкоммунэнерго" Приуральского района Александр Байменов.

Сайт компании: www.yamalkomenergo.ru

Пресс-релиз предоставлен пресс-службой АО "Ямалкоммунэнерго"

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