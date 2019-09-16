На Среднем Урале утонул УАЗ с тремя людьми

Вблизи поселка Косья в Свердловской области в реке Ис утонул автомобиль УАЗ. В салоне находились пять человек, трое из них не смогли выбраться из машины.

Инцидент произошел накануне утром. Компания решила пересечь реку Ис вброд на автомобиле. Об этом сообщает пресс-служба областного МЧС. В итоге автомобиль ушел под воду. Мужчине и женщине удалось выбраться. Остальные погибли.

Автомобиль из реки доставали водолазы и пожарные. На это им потребовалось чуть больше двух часов. Специалисты приехали на спасательную операцию из Лесного и Нижней Туры.

Обстоятельства происшествия устанавливают следственные органы.