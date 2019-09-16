В курганской колонии нашли мертвым мужчину, осужденного за убийство дочери

В Кетовском районе Курганской области в исправительной колонии №2 нашли мертвым мужчину, отбывавшего наказание за убийство 10-месячной дочки.

Тело осужденного с признаками насильственной смерти обнаружили 14 сентября на его спальном месте. Об этом рассказали "РГ" в пресс-службе УФСИН по Курганской области. Погибший в апреле начал отбывать наказание за убийство ребенка (статья 105 УК РФ). Данные по делу не разглашают, чтобы не помешать ходу следствия.

Областной следственный комитет возбудил уголовное дело по статье "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть человека" (часть 4 статьи 111 УК РФ). Об этом сообщается на сайте ведомства. Уже осмотрено место преступления, допрошены свидетели, назначены экспертизы. Следователи установят причины и обстоятельства случившегося, условия, способствовавшие совершению преступления. Расследование уголовного дела продолжается.