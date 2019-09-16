Новости

При пожаре в Красноярске погиб прокурор Лесосибирска с семьей 09:38
Эксперимент по маркировке велосипедов начинается в России 09:34
В Чечне в ДТП погибли шесть человек, среди них двое детей 09:34
В Петербурге двух мигрантов ранили ножом в драке у Апраксиного двора 09:33
В курганской колонии нашли мертвым мужчину, осужденного за убийство дочери 09:26
В Башкирии рассказали о семье школьницы, подозреваемой в убийстве сестры 09:24
В Ленобласти арестовали владельцев клиник, лишавших людей свободы 09:21
Mercedes представил концепт в стиле самой первой модели 09:12
В Петербурге открыли дамбу, угроза наводнения миновала 09:10
ВЦИОМ изучил отношение россиян к женщинам в политике 09:02
В Амурской области выпал первый снег 08:59
Воздух из Арктики и дожди ожидают Москву 16 сентября 08:56
На восточном побережье Байкала произошло землетрясение 08:48
В Арктике развернута система ПВО С-400 "Триумф" 08:48
СМИ сообщили о возможности транзита газа в Европу без контракта с Украиной 08:42
Появилось видео массовой драки футболистов в Махачкале 08:41
Стала известна дата дебюта нового Toyota Land Cruiser 300 08:31
Суд арестовал мужчину, убившего росгвардейца из-за замечания о курении 08:08
Спикер болгарского парламента попала в больницу после ДТП 07:54
Тайсону Фьюри наложили 47 швов после боя с Валлином 07:28
На борьбу с паводком в Комсомольске дополнительно выделили 13 млн 07:12
Ученые выяснили, в каком случае яйца на завтрак опасны для сердца 07:09
Названы регионы с самой дорогой коммуналкой 06:54
В Забайкалье "боевики" потерпели крупное поражение 06:50
Ким Чен Ын предложил Трампу встретиться в Пхеньяне 06:15
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что не пропустить по ТВ и в Сети на текущей неделе
Что не пропустить по ТВ и в Сети на текущей неделе
Банковские комиссии исключат из тарифов ЖКХ
Банковские комиссии исключат из тарифов ЖКХ
В Гидрометцентре предупредили о заморозках и гололедице
В Гидрометцентре предупредили о заморозках и гололедице
16.09.2019 09:26
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В курганской колонии нашли мертвым мужчину, осужденного за убийство дочери

Текст: Юлия Мякишева

В Кетовском районе Курганской области в исправительной колонии №2 нашли мертвым мужчину, отбывавшего наказание за убийство 10-месячной дочки.

Суд арестовал мужчину, убившего росгвардейца из-за замечания о курении

Тело осужденного с признаками насильственной смерти обнаружили 14 сентября на его спальном месте. Об этом рассказали "РГ" в пресс-службе УФСИН по Курганской области. Погибший в апреле начал отбывать наказание за убийство ребенка (статья 105 УК РФ). Данные по делу не разглашают, чтобы не помешать ходу следствия.

Областной следственный комитет возбудил уголовное дело по статье "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть человека" (часть 4 статьи 111 УК РФ). Об этом сообщается на сайте ведомства. Уже осмотрено место преступления, допрошены свидетели, назначены экспертизы. Следователи установят причины и обстоятельства случившегося, условия, способствовавшие совершению преступления. Расследование уголовного дела продолжается.

Происшествия Преступления Криминал Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Курганская область
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Минтруд проведет эксперимент по введению рабочей четырехдневки
Названы регионы с самой дорогой коммуналкой
Нефть подорожала сразу на 13 процентов
Восемь человек погибли во время ночного пожара в Красноярске
Косачев: Нет причин обвинять Тегеран в нападении на Саудовскую Аравию