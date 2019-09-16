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Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Роза без лепестков

В Златоусте суд наказал бизнесмена за неполные сведения об услуге
Текст: Михаил Пинкус (Челябинская область)
Российская газета - Федеральный выпуск № 207(7965)
Златоустовский суд защитил права горожанки в конфликте с индивидуальным предпринимателем, у которого она заказала натяжной потолок с фотопечатью. По окончании работ выяснилось, что рисунок на потолке, мягко говоря, не соответствует оригиналу.

В суде пострадавшая сообщила, что решила украсить потолок изображением "белой розы с лепестками", выбрав его на предложенном предпринимателем сайте. Однако помещенная на потолок роза оказалась серой и без лепестков. Кроме того, изображение было растянуто, а сам потолок почему-то вышел... зеленоватым.

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Расстроившись, заказчица отказалась подписывать акт выполненных работ, потребовала демонтировать эту "наскальную живопись" и изготовить новое изделие. Не добившись ответа, направила в адрес ИП письменную претензию, а затем обратилась в суд. И сначала одержала убедительную победу. Мировой судья признал нарушение Закона "О защите прав потребителей" и удовлетворил все требования истицы.

Однако с этим решением не согласился предприниматель и подал на него апелляционную жалобу, в которой сообщил, что клиентка намеренно отказалась принимать выполненную им работу, чтобы ее не оплачивать. Якобы во время монтажа потолка она никаких претензий по цвету, полотну и рисунку не высказывала. И только по завершении всех работ вдруг отказалась подписывать документы. Кроме того, предприниматель рассказал, что искажение рисунка произошло совсем не по его вине - он заказывал его печать в профильной компании.

В компании, выполнившей заказ на фотопечать, подтвердили, что разница между готовым изображением на потолке и электронным вариантом является нормой, так как монитор компьютера не может в точности передать цветовую гамму, впоследствии воспроизводимую печатным оборудованием. И заявили, что клиентка должна была об этом знать.

В пользу горожанки суд взыскал 50 тысяч. Кроме того, ответчик обязан провести демонтаж потолка

Однако суд с этими доводами не согласился. В статье 12 Закона "О защите прав потребителей" сказано, что при рассмотрении подобных исков необходимо исходить из предположения об отсутствии у потребителя специальных познаний о свойствах и характеристиках товара. И если всей информации о нем при заключении договора потребитель не имеет, то может "в разумный срок отказаться от его исполнения и потребовать возврата уплаченной за товар суммы и возмещения убытков".

Фото: iStock
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Суд установил, что обычно для понимания точности воспроизведения цветовой гаммы фотопечати профильные компании предлагают своим клиентам изготовление так называемой цветопробы, с помощью которой удается визуально оценить будущие результаты печати.

Однако, как выяснилось, предприниматель цветопробу не заказывал. Более того, каких-либо доказательств того, что предупреждал клиентку о возможном искажении изображения, он представить не смог.

В итоге суд вновь встал на сторону пострадавшей. В ее пользу взысканы шесть тысяч рублей аванса, уплаченного за работу ИП, 16,8 тысячи рублей неустойки и 11,9 тысячи рублей штрафа за отказ от добровольного выполнения требований потребителя, а также расходы на проведение экспертизы и юридические услуги. Всего - более 50 тысяч рублей. Наконец предприниматель обязан провести демонтаж спорного потолка в квартире истицы.

Происшествия Правосудие Суд Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Челябинская область
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