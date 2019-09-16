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16.09.2019 12:49
Рубрика: Спорт

Роналду расплакался после просмотра видеозаписи со своим отцом

Текст: Максим Домчев

Нападающий сборной Португалии по футболу и туринского "Ювентуса" Криштиану Роналду не смог сдержать слез во время интервью, которое снималось для британского телевидения, после того как ему показали видеозапись с его отцом, скончавшимся в 2005 году.

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Роналду стал гостем программы Пирса Моргана, которая выйдет в эфир во вторник. В ходе разговора зашла речь об отце футболиста Жозе Авейру. Роналду показали видеозапись с папой, на которой тот рассказал, как гордится сыном, и форвард дал волю чувствам. Его отец умер в возрасте 52 лет из-за печеночной недостаточности, развившейся на фоне злоупотребления алкоголем.

"Я так и не смог полностью узнать своего отца, - сказал Роналду, чьи слова приводит Sun. - Он был пьющим человеком, и мне не удавалось с ним нормально разговаривать. Это очень тяжело".

Фото: REUTERS/Juan Medina
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Пятикратный обладатель "Золотого мяча" признался, что ему грустно при мысли, что отец, который принимал участие в боевых действиях в Мозамбике и Анголе, так и не увидел, чего добился его сын. "Я стал номером один, а он ничего этого не увидел, он не видел, как я получал все свои награды", - заявил Роналду, объясняя свои чувства.

"Думал, что наше интервью будет смешным, но не ожидал, что буду плакать, - продолжил он. - Но я никогда не видел этих кадров. Я не знаю, откуда они у вас. Я хочу, чтобы они были у меня, хочу показать это своей семье".

Спорт Футбол Игроки и тренеры Криштиану Роналду
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