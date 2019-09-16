Российский хоррор про Бабу Ягу отправится в США

Бизнес-миссия "Created in Moscow", организованная на кинорынке TIFF при поддержке Московского экспортного центра подвела итоги работы.

Наши кинокомпании не только заключили сделки, в результате которых российские фильмы проданы в США, Латинскую Америку, Японию, Вьетнам, страны Европы и Юго-Восточной Азии, но и подготовились к следующим мероприятиям - европейскому рынку контента MIPCOM и американскому AFM.

По словам директора Московского экспортного центра Кирилла Ильичева, бизнес-миссия в Торонто оказалась успешной: "Московские компании презентовали более 30 проектов разных жанров: от блокбастеров и коммерческих картин до авторского кино и анимации, провели более 100 деловых встреч с закупщиками. По итогам проделанной работы российские фильмы выйдут в прокат по всему миру, что и является главной целью бизнес-миссии "Created in Moscow".

Какие же сделки были заключены во время работы индустриальной секции 44-го TIFF? Успешно продвигаются картины в жанре хоррор. Можно назвать такие фильмы, как "Рассвет", "Пиковая Дама: Зазеркалье". И уже известно, что фильм Святослава Подгаевского "Яга. Кошмар темного леса" отправится в США и Латинскую Америку - компания Ledafilms приобрела все права, включая кинотеатральный прокат, на эти территории.

"Создатели фильма мастерски работают с хоррором. Их предыдущие проекты мгновенно стали классикой жанра, - говорит Алехандро Леда, президент Ledafilms. - В кинотеатрах на наших территориях эти фильмы посмотрело несколько миллионов человек". Фильм также выйдет в Германии (Capelight Pictures), Вьетнаме, Сингапуре (Purple Plan) и других странах Юго-Восточной Азии (Suraya Filem), в Японии (IPA Asia) и Прибалтике (Garsu).

Закупщики из европейских стран проявили большой интерес к приключенческому триллеру "Девятая", а фильм "Текст" по роману Глуховского особенно заинтересовал партнеров из Китая и Японии. Достигнуты предварительные договоренности с покупателями из Китая и Южной Кореи по новому фантастическому проекту "Горизонт", ведутся переговоры о совместных съемках с китайской компанией.

Ожидаемо высоким был интерес к сериалам "Эпидемия" Павла Костомарова и "Идентификация" Владлены Санду, а также к полнометражному фантастическому блокбастеру Егора Баранова "Аванпост", по которому студия также вступила в предварительные переговоры о передаче прав.

Представители кинофестивалей и онлайн-платформ заинтересовались сериалами "Полет" Петра Тодоровского и "Перевал Дятлова", который сейчас лично снимают продюсеры Валерий Федорович и Евгений Никишов.

В Торонто была закрыта сделка с компанией Presidio по реализации прав на картину "Вторжение" Федора Бондарчука на территории Японии. Продолжаются переговоры с партнерами по реализации DVD и интернет прав на территориях США, Канады и Великобритании. Кроме того, в планах компании до конца года закрыть сделки по продаже прав на территориях Юго-Восточной Азии, Африки и Китая. В ближайший месяц планируется закрыть сделки по продаже кинотеатральных прав на фильм "Лед 2" в Словении, Сербии, Черногории, Хорватии, Латвии, Литвы и Эстонии. Отмечен высокий интерес партнеров к фантастической картине "Спутник", рассказывающей о столкновении экипажа советских космонавтов с агрессивной формой жизни в космосе.

По фильму "Герой" Карена Оганесяна заключены сделки по продажам на территории США, Канады, Германии, Великобритании, Кореи, Японии, Испании, Кипра, Прибалтики, страны бывшей Югославии. Интерес закупщиков контента вызвали фильмы "Кома", "Робо", "Ленин. Неизбежность" и другие картины.

Фильм "Вратарь галактики" Джаника Файзиева представил в Канаде международный дистрибьютор - компания Luminescence.

"Мы показали рабочую, еще не финальную, версию фильма на закрытом скрининге для международных партнеров. Проект впечатлил закупщиков захватывающим сюжетом и качеством съемки. Мы уже закрыли ряд сделок в Каннах, включая Германию, Австрию, Швейцарию, Бенилюкс, Южную Корею, Ближний Восток, Прибалтику, Филиппины, Вьетнам, страны бывшей Югославии. В Торонто мы также получили немало предложений, но в целом говорить более детально по закрытым сделкам предпочли бы после AFM, где будет показана финальная версия в английском дубляже, - говорит Юрай Барабас, управляющий директор Luminescence. - Мы уже получили предложения от Северной Америки, Японии, Малайзии, Польши. Также большой интерес к проекту проявляют закупщики из Австралии, Франции, Латинской Америки, Китая и Великобритании".

Множество деловых встреч и переговоров прошли на TIFF по поводу таких фильмов, как "Воздух" Алексея Германа-младшего, "Aspiration" Михаила Идова, "Без оглядки" Кирилла Соколова. Также повышенное внимание закупщики проявили к двум проектам режиссера Константина Фама - "Кадиш" и "Из Иерусалима с любовью". Закупщиков из Австралии и Канады заинтересовал и фильм "У нее другое имя" Веты Гераськиной.

"На TIFF мы также показали "Кадиш" нескольким кинофестивалям, два из которых уже отобрали картину в конкурс. К сожалению, пока мы не можем разглашать названия кинофестивалей - программу анонсируют только в декабре", - рассказал продюсер Егор Одинцов.

Что касается российской анимации, тот тут "чемпион" студия Wizart, которая заключила ряд сделок по дистрибуции своих флагманских проектов на территорию более 60 государств. Фильм "Снежная Королева: Зазеркалье" выйдет в прокат в Великобритании - партнером Wizart стала компания Altitude Film Entertainment, и на территории Латинской Америки права приобрела Sun Distribution Group. Мультфильм "Волки и Овцы: Ход Свиньей" покажут в Австралии и Новой Зеландии (Eagle Entertainment), а также в Латинской Америке (Snap TV) в 2020 году. Африканский континент, где уже выходила франшиза "Снежная Королева", в скором времени познакомится с фильмом "Волки и овцы: бе-е-езумное превращение" - за прокат в африканских странах будет отвечать компания Gravel Road Distribution Group. Эта же компания займется прокатом картины студии Мельница "Урфис Джюс и его деревянные солдаты".

Лицензионное агентство brand4rent представило пакет анимационных брендов - "Монсики" (совместное производство ГК РИКИ и "Союзмультфильм"), "Пластилинки" и "Зебра в клеточку" ("Союзмультфильм"), "Академия Косми" (проект студии "Белый шар").

Студия "Паровоз" представила свой первый полнометражный анимационный фильм "Кощей. Настоящая история" и мультсериал "Кошка Бяка и Хороший мальчик". А также новые проекты, которые находятся в стадии разработки - "Чик-Чирикино" и "Космопорт". Одна из приоритетных целей для студии - копродукция. В Торонто "Паровоз" начал переговоры по совместному производству с международными партнерами.