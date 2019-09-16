Экс-сотрудник американских спецслужб Эдвард Сноуден предостерег руководство стран и высокопоставленных госслужащих от использования мессенджеров WhatsApp и Telegram. По его мнению, которое он выразил в интервью французской радиостанции "Франс Интер", у них слишком низкий уровень шифрования.

"Использование WhatsApp человеком, который занимается серьезными вопросами в правительстве, - это ошибка", - отметил Сноуден, комментируя предпочтения премьера Франции Эдуара Филиппа. Аналогичного мнения он придерживается относительно Telegram, которым пользуется президент Эмманюэль Макрон. По словам Сноудена, эти программы сохраняют в относительной тайне тексты сообщений, в отличие от СМС. Однако высокопоставленные чиновники не должны на них полагаться, поскольку после того, как компания "Фейсбук" приобрела мессенджер, уровней защиты стало меньше, корпорация снимает их слой за слоем и может при необходимости получить доступ к переписке. Пользоваться такими программами "чрезвычайно опасно, если вы премьер-министр", уверен Сноуден, отдающий предпочтение другим аналогичным программам.

Экс-сотрудник американских спецслужб также выразил свою озабоченность по поводу законов о безопасности, принятых в последнее время рядом стран. По его мнению, они, хотя и заявлены как направленные на защиту людей, на самом деле ограничивают их свободы. Именно это заставило Сноудена, в 2013 году передавшего СМИ большое количество секретных материалов о деятельности АНБ США, в том числе о программах слежки американских и британских спецслужб в интернете, прервать шестилетнее молчание и издать мемуары "Личное дело", которые поступят в продажу 17 сентября.

Рассказал Сноуден и о желании получить убежище во Франции. "Я бы очень хотел, чтобы господин Макрон предоставил мне убежище", - отметил Сноуден, у которого заканчивается вид на жительство в РФ (оно было предоставлено до 2020 года).