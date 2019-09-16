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Рубрика: В мире

В бронекапсуле - минуя войну

Российские военные помогают жителям сирийских городов, недавно освобожденных от террористов
Текст: Александр Степанов ( Хан-Шейхун, Тартус)
Российская газета - Федеральный выпуск № 207(7965)
Сирийский город Хан-Шейхун, освобожденный недавно правительственной армией, называют ключом к провинции Идлиб. С 2014 года он находился под властью разномастных банд, которые превратили некогда процветающий город в бетонную пустыню. Спецкор "РГ" побывал в освобожденном Хан-Шейхуне и увидел, во что его превратили террористы.
Сейчас для сирийцев в освобожденных от террористов городах гуманитарная помощь из России очень важна. Фото: Константин Мачульский / ТАСС Сейчас для сирийцев в освобожденных от террористов городах гуманитарная помощь из России очень важна. Фото: Константин Мачульский / ТАСС
Сейчас для сирийцев в освобожденных от террористов городах гуманитарная помощь из России очень важна. Фото: Константин Мачульский / ТАСС

Дорога от авиабазы Хмеймим до Хан-Шейхуна, недавно освобожденного сирийскими войсками, на машине занимает около трех часов. На подъезде к городу группу российских журналистов пересаживают из автобуса в бронированные "КамАЗы", или как их называют военные - бронекапсулы. В провинции Идлиб пока очень неспокойно, и, что называется, прилететь может в любой момент.

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Через маленькое бронированное стекло автомобиля видны печальные итоги нахождения в этой провинции террористов. Разрушенные дома, сгоревшие остовы машин вдоль трассы, заброшенные фисташковые и оливковые поля, на которых, несмотря на разгар сезона полевых работ, никого не видно. На подъезде к городу ровная дорога сменяется рытвинами и ухабами, все чаще появляются блокпосты сирийской армии.

Наконец, мы доезжаем до пункта пропуска Суран, через который проходят сирийцы, желающие вернуться в свои дома. На полуразрушенном здании развеваются сирийские и российские флаги. Здесь работают представители сирийских властей, сотрудники российского центра примирения враждующих сторон и медики из сирийского Красного полумесяца. Безопасность обеспечивает российская военная полиция.

Здесь сирийцев проверяют и выдают временные документы, чтобы они могли спокойно передвигаться по городу. На наших глазах к пункту пропуска подъехало несколько автобусов с женщинами и детьми. Люди возвращаются от родственников, из более спокойных провинций. Они хотят побыстрее попасть на освобожденные территории и увидеть свои дома. Большой поток людей также идет из занятого террористами Идлиба. Только за один день с той стороны фронта вернулось более 1,2 тысячи человек. Этот поток мог бы быть и больше, однако боевики препятствуют возвращению людей, запугивая и даже убивая тех, кто хочет убежать от войны.

Фото: iStock
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Российские военные из центра по примирению враждующих сторон привозят в Суран самое необходимое, в первую очередь еду. "Гуманитарка" разлетается практически моментально. Как правило, российские продукты - это единственное, что могут себе позволить люди, у которых не осталось "ни кола ни двора".

- Для нас важно, чтобы мирные люди, которые убежали от войны, возвращались в свои дома. Здесь очень плодородные земли, фисташковые сады. Все это не должно пустовать, мирная жизнь должна налаживаться, - рассказал "РГ" начальник центра примирения генерал-майор Равиль Мугинов. - На освобожденные от боевиков территории возвращаются люди, они понимают, что находятся здесь в безопасности.

В очереди за российскими продуктами стоит женщина с тремя детьми. Зубайда убежала из города, когда там появились боевики. Она несколько лет жила у родственников, но как только услышала об освобождении Хан-Шейхуна, сразу решила вернуться в родные места. Она с грустью рассказывает, что ее дом сильно пострадал от войны, работы пока нет, поэтому русские продукты очень выручают, а детям нравятся российские сладости.

В самом городе Хан-Шейхун сейчас ведутся восстановительные работы. Руководит ими губернатор провинции Идлиб Мухаммад Фади Садун.

- Сразу после освобождения городов Хан-Шейхун и Морек, мы стали оценивать ущерб. Конечно, разрушения здесь очень серьезные. Сейчас мы восстанавливаем водоснабжение, электричество, канализацию, ремонтируем школы, рассказал губернатор.

Фото: Константин Завражин/РГ
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Один из сирийцев рассказал "РГ", что боевики, захватив город, методично стали превращать его в каменные джунгли.

- Они совсем не занимались коммунальным хозяйством. В городе была разрушена канализация, не было света, воды, не ходили рейсовые автобусы, - рассказал житель Хан-Шейхуна. - Поняв, что город они удержать не могут, эти варвары стали его минировать.

Сейчас в Хан-Шейхуне периодически слышны выстрелы артиллерии. Линия фронта проходит буквально в нескольких километрах от города, однако люди верят, что боевики больше здесь не появятся, дома будут восстановлены, а крестьяне займутся одним из самых трудных, но почетных дел на земле - будут возделывать землю и собирать фисташки, которые считают самыми лучшими орехами в мире.

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