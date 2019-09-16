Сирийский город Хан-Шейхун, освобожденный недавно правительственной армией, называют ключом к провинции Идлиб. С 2014 года он находился под властью разномастных банд, которые превратили некогда процветающий город в бетонную пустыню. Спецкор "РГ" побывал в освобожденном Хан-Шейхуне и увидел, во что его превратили террористы.

Сейчас для сирийцев в освобожденных от террористов городах гуманитарная помощь из России очень важна. Фото: Константин Мачульский / ТАСС

Дорога от авиабазы Хмеймим до Хан-Шейхуна, недавно освобожденного сирийскими войсками, на машине занимает около трех часов. На подъезде к городу группу российских журналистов пересаживают из автобуса в бронированные "КамАЗы", или как их называют военные - бронекапсулы. В провинции Идлиб пока очень неспокойно, и, что называется, прилететь может в любой момент.

Через маленькое бронированное стекло автомобиля видны печальные итоги нахождения в этой провинции террористов. Разрушенные дома, сгоревшие остовы машин вдоль трассы, заброшенные фисташковые и оливковые поля, на которых, несмотря на разгар сезона полевых работ, никого не видно. На подъезде к городу ровная дорога сменяется рытвинами и ухабами, все чаще появляются блокпосты сирийской армии.

Наконец, мы доезжаем до пункта пропуска Суран, через который проходят сирийцы, желающие вернуться в свои дома. На полуразрушенном здании развеваются сирийские и российские флаги. Здесь работают представители сирийских властей, сотрудники российского центра примирения враждующих сторон и медики из сирийского Красного полумесяца. Безопасность обеспечивает российская военная полиция.

Здесь сирийцев проверяют и выдают временные документы, чтобы они могли спокойно передвигаться по городу. На наших глазах к пункту пропуска подъехало несколько автобусов с женщинами и детьми. Люди возвращаются от родственников, из более спокойных провинций. Они хотят побыстрее попасть на освобожденные территории и увидеть свои дома. Большой поток людей также идет из занятого террористами Идлиба. Только за один день с той стороны фронта вернулось более 1,2 тысячи человек. Этот поток мог бы быть и больше, однако боевики препятствуют возвращению людей, запугивая и даже убивая тех, кто хочет убежать от войны.

Российские военные из центра по примирению враждующих сторон привозят в Суран самое необходимое, в первую очередь еду. "Гуманитарка" разлетается практически моментально. Как правило, российские продукты - это единственное, что могут себе позволить люди, у которых не осталось "ни кола ни двора".

- Для нас важно, чтобы мирные люди, которые убежали от войны, возвращались в свои дома. Здесь очень плодородные земли, фисташковые сады. Все это не должно пустовать, мирная жизнь должна налаживаться, - рассказал "РГ" начальник центра примирения генерал-майор Равиль Мугинов. - На освобожденные от боевиков территории возвращаются люди, они понимают, что находятся здесь в безопасности.

В очереди за российскими продуктами стоит женщина с тремя детьми. Зубайда убежала из города, когда там появились боевики. Она несколько лет жила у родственников, но как только услышала об освобождении Хан-Шейхуна, сразу решила вернуться в родные места. Она с грустью рассказывает, что ее дом сильно пострадал от войны, работы пока нет, поэтому русские продукты очень выручают, а детям нравятся российские сладости.

В самом городе Хан-Шейхун сейчас ведутся восстановительные работы. Руководит ими губернатор провинции Идлиб Мухаммад Фади Садун.

- Сразу после освобождения городов Хан-Шейхун и Морек, мы стали оценивать ущерб. Конечно, разрушения здесь очень серьезные. Сейчас мы восстанавливаем водоснабжение, электричество, канализацию, ремонтируем школы, рассказал губернатор.

Один из сирийцев рассказал "РГ", что боевики, захватив город, методично стали превращать его в каменные джунгли.

- Они совсем не занимались коммунальным хозяйством. В городе была разрушена канализация, не было света, воды, не ходили рейсовые автобусы, - рассказал житель Хан-Шейхуна. - Поняв, что город они удержать не могут, эти варвары стали его минировать.

Сейчас в Хан-Шейхуне периодически слышны выстрелы артиллерии. Линия фронта проходит буквально в нескольких километрах от города, однако люди верят, что боевики больше здесь не появятся, дома будут восстановлены, а крестьяне займутся одним из самых трудных, но почетных дел на земле - будут возделывать землю и собирать фисташки, которые считают самыми лучшими орехами в мире.