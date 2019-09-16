Стало известно, где можно купить самый дешевый iPhone 11

Япония станет страной, где будут продаваться самые дешевые в мире iPhone нового поколения. Модель iPhone 11 будет стоить на японском рынке 692 доллара, подсчитали в издании Phone Arena.

Стоит уточнить, что речь идет о младшей конфигурации девайса с 64 гигабайтами постоянной памяти.

На родине айфона, в Соединенных Штатах, новые модели iPhone 11 в 64-гигабайтной модификации обойдутся покупателям в 699, в Канаде - в 740, в Китае - в 776 долларов.

Больше остальных придется заплатить жителям и Норвегии - 947 долларов.

Самая продвинутая модель из флагманской линейки, iPhone 11 Pro Max с 512 гигабайтами памяти, дешевле всего обойдется американцам - 1449 долларов. На втором месте по дешевизне - Япония, где девайс будут продавать по 1460 долларов. Норвегия и Россия замыкают список стран с самым дорогим флагманом - модель будет стоить 1917 и 2053 доллара соответственно.