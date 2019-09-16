Трамп заявил о готовности к военному конфликту с Ираном

США не хотят войны с Ираном, заявил президент Дональд Трамп, но готовы к ней "лучше, чем какая-либо другая страна". Так глава Белого дома прокомментировал ситуацию с атакой на саудовские НПЗ.

Он выразил убежденность, что за нападениями на НПЗ стоит Тегеран, и пообещал, что Вашингтон вскоре точно сможет это выяснить. США, по словам Трампа, "готовы к конфликту лучше, чем какая-либо другая страна" и имеют "лучшие системы вооружения".

Тем не менее, президент США выразил желание по возможности избежать конфликта, передает РИА Новости.

Напомним, нападение на два нефтеперерабатывающих завода в Саудовской Аравии совершили дроны-беспилотники. Возникли пожары, вынудившие нефтепроизводителей резко сократить производство.