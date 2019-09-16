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Рубрика: Общество

В Госдуму внесен законопроект об отмене штрафов за нарушение ЕГЭ

Текст: Ксения Колесникова

Заксобрание Тверской области внесло в Госдуму законопроект, который призван снизить "штрафную" нагрузку на выпускников, срывающих ход ЕГЭ.

Фото: Александр Кряжев/РИА Новости
Опубликован проект расписания ЕГЭ-2020

Сейчас за умышленное нарушение порядка проведения экзамена школьнику аннулируют результаты ЕГЭ. Кроме того, могут наложить штраф: для физлиц он составляет от трех до пяти тысяч рублей. Если порядок нарушают должностные лица - им грозит штраф от 20 до 40 тысяч рублей. Для юридических лиц сумма еще выше - от 50 до 200 тысяч рублей.

- Участникам ЕГЭ, чьи результаты экзамена были аннулированы, предоставляется право пересдачи не ранее чем через год, - говорится в пояснительной записке к документу.

- Одновременно накладывается штраф в соответствии с частью 4 статьи 19.30 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях. Это приводит к двойному наказанию.

Что важно? Если нарушителю еще нет 18 лет, и он не может себя обеспечивать, штраф должны выплатить родители. Новый законопроект, по мнению его авторов, позволит применять к участникам ЕГЭ, нарушившим его порядок, только одну меру воздействия. При этом будет снижена финансовая нагрузка на родителей несовершеннолетних.

Фото: Кирилл Кухмарь/ТАСС
Как изменятся задания ЕГЭ в 2020 году

Штрафы для должностных и юридических лиц предлагается оставить в силе.

В Рособрнадзоре инициативу тверских депутатов пока не прокомментировали. Как показывает опыт предыдущих лет, штрафы на выпускников - нарушителей ЕГЭ - действительно накладываются. Но достаточно редко, и в размере не больше пяти тысяч рублей. За что можно "заработать" штраф? Например, за пронесенный на экзамен мобильник.

Справка "РГ"

В 2019 этом году с основного периода ЕГЭ были удалены 812 человек, в том числе 355 использовали мобильники, у 323 нашли шпаргалки. В прошлом году тех, кому удалось пронести смартфоны, было куда больше - 518.

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