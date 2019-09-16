В МВД рассказали о расследовании дела, где фигурирует хоккеист Мусатов

В пресс-центре МВД России рассказали подробности громкого дела, о котором ранее сообщалось только со ссылкой на источники. Дело в том, что среди подозреваемых в совершении многомиллионной аферы оказался хоккеист Игорь Мусатов. Он известен не только выступлениями за несколько российских хоккейных клубов, но и тем, что является мужем олимпийской чемпионки по художественной гимнастике Евгении Канаевой. Кроме того, он ранее уже не раз оказывался в новостях криминальной хроники, но до уголовного преследования в те разы не доходило.

Но в итоге хоккеист все-таки угодил в историю, которая привела его за решетку. Как сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк, сотрудники ОМВД России по району Фили-Давыдково Москвы задержали мужчину, находящегося в федеральном розыске по подозрению в хищении денежных средств мошенническим путем.

"Установлено, что злоумышленник в январе 2018 года арендовал офис на Малом Кисловском переулке, который вместе с двумя знакомыми оборудовал под банковское помещение. Затем он договорился с местным жителем, что обменяет его 45 миллионов рублей на один из видов криптовалюты в количестве 103 единиц по заниженной стоимости", - рассказали в пресс-центре МВД.

По всей видимости, речь идет о биткоинах, переживавших в тот момент небывалый всплеск популярности.

Бизнесмен пришел в офис, где передал 800 тысяч долларов (сумма эквивалентна 45,3 млн рублей) за обещанные биткоины. Однако, ничего взамен не получил. Встретившие его мужчины исчезли, затем перестал отвечать на звонки хоккеист Мусатов.

"Один из подозреваемых забрал деньги и скрылся в неизвестном направлении. Впоследствии злоумышленники поделили похищенные средства между собой", - отметила Ирина Волк.

Уголовное дело было возбуждено по части 4 статьи 159 УК РФ "мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере". По ней фигурантам грозит до 10 лет лишения свободы.

Из троих участников нехитрой преступной схемы полицейские задержали пока двоих. Одного отправили под домашний арест, в отношении хоккеиста Кузьминский суд в понедельник изберет меру пресечения. Третьего соучастника преступления разыскивают.

В МВД фамилии задержанных не называют и официально о причастности хоккеиста не сообщают. В то же время файл оперативной съемки, который полицейский присоединили к сообщению о задержании подозреваемых, назвали "16.09.19 Moskva_hokkeist_kriptovalyuta". На нем в течение пары минут демонстрируют спину задержанного мужчины. На протяжении всего видеоролика он отказывается общаться с полицейскими.

Как сообщает ТАСС, показания на хоккеиста Игоря Мусатова дал его помощник Виталий Артеменко. Он пошел на сделку со следствием и дал изобличающие показания на всех фигурантов дела. Дело Артеменко выделено в отдельное производство и в ближайшее время поступит в один из столичных судов для рассмотрения.

Как следует из материалов дела, Артеменко представился потерпевшему доверенным лицом Мусатова и получил от него деньги, после чего тайно покинул место встречи. Артеменко был отправлен под домашний арест в начале марта.

31-летний Игорь Мусатов в настоящее время не выступает ни за один из хоккейных клубов, но о завершении карьеры он не заявлял, поэтому формально остается действующим хоккеистом. В официальных матчах последний раз его можно было увидеть в сезоне-2016/17, когда он выступал за "Слован". В 2018 году хоккеист подписал пробный контракт с "Динамо", но его оттуда переправили воронежский "Буран", за который он так и не провел ни одного матча.

До этого Мусатов играл в "Авангарде", "Локомотиве", "Витязе", "Салавате Юлаеве", "Спартаке" и "Атланте", нигде не задерживаясь больше двух сезонов.

В 2013 году хоккеист женился на получившей годом ранее на Олимпиаде в Лондоне золотую медаль гимнастке Евгении Канаевой. У пары родился сын. После этого Мусатов попал в несколько скандальных историй - его ловили пьяным в разбитой машине, несколько раз полицию вызывали сотрудники баров и ночных клубов, где он устраивал дебош либо отказывался платить по счетам. Но ничем серьезным все эти истории для спортсмена не закончились. В отличие от истории с криптовалютой, за которую он может уже сегодня отправиться в СИЗО. Пока хоккеист задержан на 48 часов в рамках статьи 91 Уголовно-процессуального кодекса.