В Ненецком автономном округе упростили покупку жилья взамен аварийного

- Чтобы получить сведения о проценте его износа, жителям округа приходилось проводить процедуру оценки на собственные средства. Ее стоимость зависела от масштабов объекта. Если человек приобретал квартиру в многоэтажном доме, он нес существенные финансовые затраты, - пояснила руководитель департамента строительства, ЖКХ, энергетики и транспорта НАО Валентина Саутина.
При этом владельцы аварийного жилья, как правило, выбирали квартиры в недавно построенных домах. Так что определение степени износа в большинстве случаев просто не имело смысла.
Поправки в окружной закон изменили это требование. Теперь будет оцениваться не процент износа, а срок эксплуатации дома. Для кирпичных, монолитных и панельных зданий он не должен превышать 15 лет, для домов из быстровозводимых стальных конструкций - десяти лет, для "деревяшек" - семи лет.
Платить за эти сведения не нужно - они указаны в кадастровом паспорте жилого помещения. Если же выбранный дом окажется "старше" нормативов, тогда придется по-прежнему подтверждать, что его износ не превышает 30 процентов.
Компенсации на покупку благоустроенного жилья взамен аварийного в Ненецком округе выплачивают с января 2019 года. Заявления подали более 150 северян, из них 26 уже получили деньги.
Важно, что приобрести новую квартиру на эти средства можно в любом регионе страны. Около пяти тысяч жителей округа стоят в очереди на переселение из районов Крайнего Севера, но из-за нехватки финансирования она движется очень медленно. У очередников, живущих в аварийных домах, теперь появилось больше шансов на скорый переезд.