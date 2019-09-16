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Рубрика: Власть

По паспорту дома

В Ненецком автономном округе упростили покупку жилья взамен аварийного
Текст: Марина Ледяева (Нарьян-Мар)
Российская газета - Федеральный выпуск № 207(7965)
Для жителей аварийных домов в Ненецком автономном округе упростили процедуру покупки благоустроенного жилья на компенсацию, которую предоставляет регион. Прежде окружной закон требовал, чтобы износ дома, где обитатель "аварийки" выбрал себе нормальную квартиру, не превышал 30 процентов. При этом оценивать состояние здания надо было за свой счет. Теперь для получения компенсации достаточно просто указать возраст жилого дома.

- Чтобы получить сведения о проценте его износа, жителям округа приходилось проводить процедуру оценки на собственные средства. Ее стоимость зависела от масштабов объекта. Если человек приобретал квартиру в многоэтажном доме, он нес существенные финансовые затраты, - пояснила руководитель департамента строительства, ЖКХ, энергетики и транспорта НАО Валентина Саутина.

Фото: PhotoXPress
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При этом владельцы аварийного жилья, как правило, выбирали квартиры в недавно построенных домах. Так что определение степени износа в большинстве случаев просто не имело смысла.

Поправки в окружной закон изменили это требование. Теперь будет оцениваться не процент износа, а срок эксплуатации дома. Для кирпичных, монолитных и панельных зданий он не должен превышать 15 лет, для домов из быстровозводимых стальных конструкций - десяти лет, для "деревяшек" - семи лет.

Платить за эти сведения не нужно - они указаны в кадастровом паспорте жилого помещения. Если же выбранный дом окажется "старше" нормативов, тогда придется по-прежнему подтверждать, что его износ не превышает 30 процентов.

У очередников, живущих в аварийных домах, появилось больше шансов на скорый переезд

Компенсации на покупку благоустроенного жилья взамен аварийного в Ненецком округе выплачивают с января 2019 года. Заявления подали более 150 северян, из них 26 уже получили деньги.

Важно, что приобрести новую квартиру на эти средства можно в любом регионе страны. Около пяти тысяч жителей округа стоят в очереди на переселение из районов Крайнего Севера, но из-за нехватки финансирования она движется очень медленно. У очередников, живущих в аварийных домах, теперь появилось больше шансов на скорый переезд.

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