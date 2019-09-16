А мне вот этот снимок понравился, - шепнул Сергей Шойгу Валентине Матвиенко. - Ну такие коты...

Графская пристань Севастополя - историческое место. Ее ступени помнят Екатерину II, адмирала Нахимова, мятежного лейтенанта Шмидта, барона Врангеля и др. А также командующего Севастопольской эскадрой графа Марко Войновича, в честь которого названа. Фото: Глеб Петухов / Русское географическое общество

Разговор президента Русского географического общества с председателем Совета Федерации я подслушал во время осмотра выставки финалистов фотоконкурса РГО "Самая красивая страна". Удивительно: при всей незатейливости кадра он абсолютно всех покоряет. И к нему как магнитом тянет народ. Вот и пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, обсуждая с журналистами идею размещения лучших фото в Кремле, тоже остановился у севастопольских котов.

Как отметил пресс-секретарь президента: "У нас в Кремле висят разные картины в коридорах, а коридоры длинные. Пожалуй, предложу руководству использовать шедевры".

А это о чем говорит? Эти коты до Кремля дойдут"! Донесут, так сказать, до самого верха проблемы: им, черноморским котам, рыбы недокладывают!

Ну а если серьезно, то пробиться в финал фотоконкурса было очень нелегко.

На фотоконкурс "Самая красивая страна" прислали 42 тысячи снимков. Снимали и на дешевые телефоны, и на профессиональные камеры

Вручая награды, Сергей Шойгу напомнил, что за пять лет существования этого конкурса жюри рассмотрело больше полумиллиона фотографий. "Потрясающий конкурс. Авторы снимков - от самых маленьких до самых больших. От любителей до профессионалов. От тех, кто снимает на телефон, и тех, кто везет с собой сотни килограмм аппаратуры, сидит неделями, выжидает момента", - не скрывал эмоций Шойгу.

Котов Севастополя увековечил Глеб Петухов. Ему 10 лет. Снимок назвал: "Которэкет".

Победителей фотоконкурса "Самая красивая страна" в этом году выбрали в 17 номинациях: "Пейзаж", "От заката до рассвета", "Дикие животные", "Птицы", "Макромир", "Подводный мир", "Эти забавные животные", "Искусство дикой природы", "Россия с высоты птичьего полета", "Многоликая Россия", "Архитектура", "Снято на смартфон". Также было пять номинаций для детей: "Пейзаж", "Мир зверей", "Мир птиц", "Мир людей" и "Макромир". Из всех уголков страны прислали 42 тысячи снимков.

Забавность ситуации в том, что снимок Глеба одержал победу в номинации "Мир людей".

Впрочем, а что, коты - они не люди что ли?

Знакомлюсь с автором.

- Снимаю я довольно давно, - по-взрослому рассуждает Глеб. - Где-то лет с 3 - 4. И рыбалку тоже люблю с детства. Впервые рыбачил с папой, который показал, как нужно держать удочку, насаживать червя и кукурузу. Годам к 7 - 8 узнал о понятии спиннинг, о новых приманках, таких как виброхвост, твистер, блесна. Начал узнавать много о разных ловлях рыбы...

- И как с уловами? - интересуюсь.

- Не очень, - признается парень. - Вообще-то, снимаю я лучше, чем рыбачу.

Семья Глеба ни с рыбалкой, ни с профессиональной фотографией не связана. Отец военный врач, мама менеджер. Так что все приходится постигать самому.

Глеб Петухов, 10 лет. Из Москвы в Севастополь увезет: диплом, премию, фотоаппарат и снимок, на котором ему пожимает руку сам Сергей Шойгу. Фото: Сергей Михеев

- Это место в Севастополе, я думаю, вполне узнаваемо: Графская пристань, - уточняет фотограф. - Коты тут достаточно часто крутятся, они выпрашивают рыбу у рыбаков.

- Что-то по виду рыбаков не скажешь, что они намерены с кем-то делиться уловом, - провоцирую Глеба. - Ты видел, чтобы они котов рыбой угощали?

Кажется, я попал в точку. Рэкетиры из котов так себе. Напротив, в их позах есть большое внутренне достоинство: такие определенно клянчить не станут. Как и вымогать.

Некоторое время мы молча изучаем снимок.

- Ну, судя по телосложению котов, все-таки не скажешь, что они голодают.

На том и порешили.

... Напоминаю, оригинал этой и других фотографий-победителей фотоконкурса РГО до 22 сентября включительно можно увидеть своими глазами в столичном парке "Зарядье".