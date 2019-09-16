Захарова о прослушке ФБР российскими дипломатами: Это фантастика

"Мы входим в особый период, который называется "до президентских выборов в США остался год". Нам предстоит увидеть и услышать еще много фантастических историй и прекрасных версий в этой связи", - отметила Захарова.

Ранее портал Yahoo News написал со ссылкой на бывших американских чиновников, что одной из причин высылки ряда российских дипломатов в 2016 году стало подозрение, что их дачи в Мэриленде и Нью-Йорке использовались российской разведкой для перехвата сообщений ФБР. Якобы это помешало выявить выслеживать российских агентов на территории США, а американские спецслужбы были вынуждены прервать связь со своими агентами в России (стоит отметить, что США таким образом признали их наличие). Москва все обвинения отрицает.

Напомним, что 29 декабря 2016 года администрацией президента США Барака Обамы были объявлены персонами нон грата 35 российских дипломатов. Белый дом также объявил о санкциях против 9 российских учреждений, компаний и физлиц, в том числе против ГРУ и ФСБ, за "вмешательство в выборы" и "давление на американских дипломатов", работающих в России. США также закрыли доступ к двум жилым комплексам - загородным дачам постпредства РФ в Нью-Йорке и посольства РФ в Вашингтоне, которые являются российской дипломатической собственностью.

Глава МИД РФ Сергей Лавров назвал эти обвинения безосновательными. "Уходящая американская fдминистрация Обамы, обвиняя Россию во всех смертных грехах, в том числе и в провале своих внешнеполитических инициатив, как известно, безосновательно выдвинула дополнительные обвинения в том, что российская сторона на государственном уровне вмешивалась в избирательную кампанию в США, в результате которой демократический кандидат потерпел поражение. Администрация США, не приведя никаких фактов и доказательств, объявила о новой волне санкций в отношении Российской Федерации", - подчеркнул тогда министр.

Тогдашний посол РФ в США Сергей Кисляк обратил внимание, что решение администрации Обамы противоречит Венской конвенции, призванной обеспечить неприкосновенность дипломатической собственности.

Вопрос с российской госсобственностью до сих пор не решен.