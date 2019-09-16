Завершается сооружение Белорусской АЭС

До пуска первенца ядерной энергетики Беларуси в Гродненской области остались считанные недели, подтвердил генеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев, выступая на 63-й сессии Генеральной конференции Международного агентства по атомной энергии в Вене, сообщает БЕЛТА.

Участие в конференции МАГАТЭ, уточняет агентство, принимают ведущие эксперты и высокопоставленные представители почти из двухсот стран. В течение недели они будут обсуждать развитие атомной энергетики, вопросы ядерной безопасности, а также гарантии нераспространения ядерного оружия.

Выступая на сессии, Лихачев сообщил также, что российские атомщики продолжают "сооружение энергоблоков в Индии, Бангладеш, Турции и Китае, начаты строительно-монтажные работы на площадках в Венгрии, Финляндии и Египте, набирает обороты проект АЭС в Узбекистане".

По его словам, "Росатом" поддерживает участие МАГАТЭ в подготовке кадров для стран, принявших решение о строительстве у себя первой атомной электростанции.

Как уже информировал "СОЮЗ", Белорусская АЭС с двумя реакторами ВВЭР-1200 суммарной мощностью 2400 МВт строится по российскому проекту вблизи города Островец. Первый энергоблок будет сдан в эксплуатацию до конца текущего года, а второй - уже в будущем году. Генеральный подрядчик строительства БелАЭС - инжиниринговый дивизион госкорпорации "Росатом".