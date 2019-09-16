Знарок не отправился на выезд со "Спартаком"

Главный тренер московского хоккейного "Спартака" Олег Знарок не отправился с командой на предстоящие матчи команды в Алматы, Магнитогорск и Екатеринбург.

Ближайшие три встречи командой будет руководить помощник Харийс Витолиньш. Нет, руководство клуба не отправило бывшего главного тренера сборной России в отставку. Знарок после перенесенной пневмонии останется в Москве, где пройдет дополнительное медицинское обследование, сообщает пресс-служба клуба.

В понедельник "Спартак" отправился на выезд по маршруту Алматы - Магнитогорск - Екатеринбург. В составе делегации 29 хоккеистов. 17 сентября "Спартак" сыграет в Алматы с "Барысом", 19 сентября - в Магнитогорске с "Металлургом" и 21 сентября в Екатеринбурге с "Автомобилистом".

"Спартак" на старте сезона набрал семь очков в семи матчах.