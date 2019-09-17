21 сентября православные отмечают Рождество Пресвятой Богородицы

День Рождества Богородицы, то есть день в честь Ее Рождения, который мы отмечаем 21 сентября, в народном сознании всегда считался великим праздником - в России c благоговением почитали Мать Христа и всегда надеялись, уповали на Ее заступничество. Причем вера в то, что Божья Матерь не оставит страдающего без Своей защиты, в России всегда была так крепка, что ни одно важное дело не начинали без молитв к Царице Небесной. Почти любой богородичный праздник или праздник конкретной иконы Божьей Матери связан с фактами спасения народа - от смут, голода, эпидемий, вражеских нашествий, пожаров.

Духовный писатель Евгений Поселянин (1870 - 1931 гг.) так объяснял чувства к Божьей Матери: бывают минуты в нашей жизни, когда мы не смеем обращаться к Богу. И вот в эти моменты тоски, сомнения, горя мы находим благую Утешительницу в Матери Божьей. Ее мы не боимся. Мы знаем, что Она ("Ее тихая святыня", как говорит писатель) не отвернется от нас, в каких бы язвах, из каких бы позорных пропастей греха мы бы к Ней ни пришли. Наверное, отчетливей всего это видно в молитве перед иконой "Неупиваемая чаша", к которой обращаются при алкоголизме и наркомании. Обратите внимание, что в молитве мы просим Богородицу быть нашей Заступницей перед Господом, ходатайствовать за нас перед Ним в нашем грехе, в нашей беде.

"О, Премилосердная Владычице! К Твоему заступлению ныне прибегаем, молений наших не презри, но милостиво услыши нас: жен, детей, матерей и тяжким недугом пианства одержимых, и того ради от матере своея, Церкве Христовой, и спасения отпадающих, братий и сестер и сродник наших исцели. О Милостивая Мати Божия, коснись сердец их и скоро возстави от падений греховных, ко спасительному воздержанию приведи их. Умоли Сына Своего, Христа Бога нашего, да простит нам согрешения наша и не отвратит милости Своея от людей Своих, но да укрепит нас в трезвении и целомудрии. Приими, Пресвятая Богородице, молитвы матерей, о чадех своих слезы проливающих, жен, о мужех своих рыдающих, чад сирых и убогих, заблуждшими оставленных, и всех нас, к иконе Твоей припадающих..."

Но ведь мы все нуждаемся во всепрощающей любви, когда нас любят не за то, что мы хорошие, а просто за то, что мы есть. Мы все жаждем, чтобы нашлось сердце, способное сострадать нам, понять и принять нас, какими бы мы ни были. Поэтому почитание Богородицы так же естественно, как естественна потребность человеческой души в материнской любви, заботе, ласке. Поэтому Богородицу называют в молитвах "Всемилостивая Заступница, Утешительница, Покровительница, Ходатаица (т. е. ходатайствующая за нас перед Господом), Предстательница (т. е. предстающая за нас перед Богом), Исцелительница".

И хотя установка "вот эта икона помогает в таком-то случае" не совсем верна - молясь, мы обращаемся не к изображению, а первообразу, к самой Богородице, сложился определенный опыт. Он отражен и в молитвах к иконам: например, "Казанскую" просят о прозрении - физическом и духовном. Но, обратите внимание, в самом тексте молитвы нет и намека на прагматизм или отношения по принципу "ты мне - я тебе", нет. Смотрите, о чем главном просят Богородицу: "...Избави же и всех с верою Тебе молящихся от падений греховных, от навета злых человек, от всяких искушений, скорбей, болезней, бед и от внезапныя смерти; даруй нам дух сокрушения, смирения сердца, чистоту помышлений, исправления греховныя жизни и оставление прегрешений". "Покаяние, смирение и исправление греховной жизни", а не матпомощь с небес - вот главная просьба перед иконой.

Все, что связано с Богородицей, является для христиан святыней. Фото: РИА Новости.

И все же, осознавая свою малость, свою немощь, человек дерзает обращаться именно к Божьей Матери с просьбами о земном, но тоже для него жизненно важном. И опыт свидетельствует: если делать это с открытым сердцем, помощь приходит.

Образу "Всех скорбящих Радость" молятся в скорбях, бедах. Образ "Всецарицы" был известен как помогающий от эпидемий, от чумы, но сейчас на нее надеются при онкологии.

Есть иконы, названия которых говорят сами за себя, - "Целительница", "Помощница в родах", "Млекопитательница", "Прибавление ума", "Скоропослушница", "Всех скорбящих Радость", "Утоли мои печали", "Умягчение злых сердец", "Взыскание погибших", "Нечаянная Радость", "Спорительница хлебов", "Живоносный источник", "Спасительница утопающих" ... - ясно, что это про грех, а не про воду!

А одна из самых поэтичных молитв к Пресвятой Богородице, написанная Евгением Поселяниным и названная "Вопль к Богородице", очень точно показывает, с каким чувством надо вставать на молитву перед иконами Божьей Матери: "О чем молить Тебя, чего просить у Тебя? Ты ведь все видишь, знаешь Сама, посмотри мне в душу и дай ей то, что ей нужно. Ты, все претерпевшая, премогшая, - все поймешь. Ты, повившая Младенца в яслях и принявшая Его Своими руками со Креста, Ты одна знаешь всю высоту радости, весь гнет горя. Ты, получившая в усыновление весь род человеческий, взгляни и на меня с материнской заботой. Из тенет греха приведи меня к Своему Сыну. Я вижу слезу, оросившую Твой лик. Это надо мной Ты пролила ее, и пусть смоет она следы моих прегрешений. Вот я пришел, я стою, я жду Твоего отклика, о, Богоматерь, о, Всепетая, о, Владычице! Ничего не прошу, только стою пред Тобой. Только сердце моe, бедное человеческое сердце, изнемогшее в тоске по правде, бросаю к Пречистым ногам Твоим, Владычицe! Дай всем, кто зовет Тебя, достигнуть Тобою вечного дня и лицем к лицу поклониться Тебе".