Анатолий Кучерена, адвокат, председатель Общественного совета при МВД России

Конечно, портал правовой помощи нам необходим, и он наверняка будет одним из самых посещаемых ресурсов Рунета.

Насколько мне известно, министерство юстиции давно уже вынашивает планы по его созданию. И хорошо, что наконец приступило к их осуществлению. Такой портал поможет гражданам стать более грамотными в юридических и правовых вопросах. Это огромный плюс. Человеку необходимо знать свои права и в случае чего уметь их защищать. Я не говорю о каких-то сложных ситуациях, в которых не обойтись без помощи профессионального юриста, адвоката. Нет. Речь идет, например, о написании запроса в ту или иную инстанцию, жалобы или требования. Думаю, в жизни практически каждого из нас хоть раз, да возникала необходимость в составлении подобного рода документов. Если в будущем это можно будет делать самостоятельно, не выходя из дома, через специальный интернет-портал, то будет просто замечательно. Ведь не все могут позволить себе платить юристам деньги за составление простых типовых документов.

Но очень важно, чтобы данный портал был понятен всем категориям населения: и технически подкованной молодежи, и пенсионерам, прост в использовании и доступен. У нас есть пример налоговой службы, на сайте которой много различных автоматизированных сервисов, но они не используются гражданами в том объеме, в котором предполагалось. Почему? Да потому что в них не так-то просто разобраться. Гораздо проще по старинке: прийти в налоговую, пообщаться с инспектором тет-а-тет, получить от него ответы на все свои вопросы, заполнить ту же декларацию о доходах в бумажном виде - ведь кажется, что так надежнее.

Однако портал минюста не сможет полностью заменить помощь адвоката. Поскольку человек, даже напитавшись правовой информацией, но не будучи профессиональным юристом, вряд ли сможет самостоятельно представлять свои интересы в суде. Для участия в судопроизводстве необходимы не только знания, но и опыт. В противном случае шансы выиграть дело будут крайне не велики.

Вообще, основной задачей данного проекта, на мой взгляд, должна стать задача ликвидации правовой безграмотности и правового нигилизма в нашей стране. По-хорошему, этим еще со школьной скамьи нужно начинать заниматься. Не плохо было бы ввести уроки правоведения в старших классах. Подростки, вступая во взрослую жизнь, должны ориентироваться в ее законах, понимать, как себя вести, знать не только о своих правах, но и об обязанностях, а также об ответственности за всевозможные проступки и правонарушения. Уверен, что многих это убережет от совершения ошибок. Но пока в наших школах нет такого предмета. Поэтому портал правовой помощи будет весьма и весьма актуален для людей разных возрастов.