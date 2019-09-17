Алиментщиков предложено сажать в тюрьму за сокрытие имущества

В Госдуму внесен законопроект, усиливающий наказание для злостных алиментщиков в том случае, если они скрывают свое имущество. С инициативой выступил Госсовет Татарстана.

Разработчики проекта поясняют, что часто с алиментщиков трудно что-то взыскать из-за уловок последних.

"Должники не оформляют имущество в личную собственность, не открывают на свое имя банковские счета. Приобретаемое имущество, на которое может быть обращено взыскание, фактически оставаясь в пользовании должников, оформляется ими на родственников и иных лиц. В этих условиях возбужденное исполнительное производство не имеет каких-либо положительных перспектив, а существующее правовое регулирование данных правоотношений не достигает заявленных целей", - говорится в пояснительной записке.

Если будет доказано, что алиментщик оформил фиктивную сделку, чтобы спрятать деньги, ему будет грозить до двух лет лишения свободы. Летом в Госдуму был внесен законопроект, разрешающий изымать имущество, которое было алиментщиками фиктивно оформлено на других лиц. Доказывать же, что дом на самом деле принадлежит отцу-уклонисту предполагается в рамках расследования уголовного дела. Для того, чтобы процедура заработала, в Госдуму внесен еще один закон - проект поправок в УК.

Правда, ни правительство России, ни Верховный суд, предлагаемые поправки в Уголовный кодекс не поддержали. На взгляд правительственных экспертов в проекте есть масса неопределенностей, что может породить противоречивую практику.