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17.09.2019,  
11:59
Текст:  Антон Валагин

Авианосец США не явился на службу

Ракетные крейсера и эсминцы, составляющие надводный эскорт атомного авианосца Harry S. Truman, покинули базы и отправились на боевую службу без флагмана - авианосец не смог выйти в море из-за серьезных проблем в энергосистеме.
Фото: U.S.Navy/Wikimedia.org Фото: U.S.Navy/Wikimedia.org
Фото: U.S.Navy/Wikimedia.org

- Ремонт авианосца продолжается, прилагаются все усилия, чтобы вернуть его и авиакрыло в строй как можно скорее, - цитирует USNI News заявление командования ВМС США.

Фото: Дорофей Гетманенко/ РИА Новости
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Чтобы не ломать график развертывания - американский флот в Атлантике и так остался без авианосцев - в Пентагоне переименовали эскорт Harry S. Truman в "группировку надводного действия" и отправили в море. Эсминцы  Lassen и Farragut покинули базу ВМС Мейпорт во Флориде, на днях к ним присоединятся вышедшие из Норфолка эсминец Forrest Sherman и ракетный крейсер Normandy. Усилит группировку отряд вертолетов.

- Понадобилось порядка 15 дополнительных сотрудников, чтобы компенсировать возможности управления, обычно размещенные на авианосце, - рассказал вице-адмирал Эндрю Льюис. - Группа, скорее всего, будет развернута в нескольких регионах. Это полноценная морская группировка с высоким противолодочным, противовоздушным и ударным потенциалом.

Ситуация, когда авианосная ударная группировка отправляется на боевую службу без авианосца, является беспрецедентной, заявили изданию несколько бывших чиновников ВМС. До сих пор, если флагман АУГ не мог выйти в море, его заменяли другим авианосцем - так было, к примеру, в 2015 году, когда вместо застрявшего на верфи Dwight D. Eisenhower в поход ушел Harry S. Truman. Однако Eisenhower не может вернуть должок - экипаж корабля проходит обучение после 18-месячного техобслуживания и авианосец не будет готов к выходу в море раньше 2020 года.

Отставание в обслуживании и ремонте авианосцев на восточном побережье США все увеличивается. John C. Stennis (CVN-74) проведет в Норфолке полтора года в очереди на профилактический ремонт. Все это время авианосец будет использоваться как прибрежная база  для тренировок палубной авиации. John  George H. W. Bush (CVN-77) застрял в Норфолке на два с лишним года - 10-месячное техобслуживание корабля сильно затянулось из-за неготовности верфи выдержать контрактные сроки. George Washington (CVN-73) разобран на части для ремонта и модернизации, а новейший Gerald R. Ford (CVN-78) никак не могут ввести в строй из-за многолетних проблем с силовой установкой и лифтами вооружения.

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