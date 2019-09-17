Новости

ВМС США подтвердили подлинность видео с неопознанным летающим объектом 12:23
Задержана мигрантка, оставившая без квартиры 93-летнюю петербурженку 12:16
В Башкирии шестилетний мальчик провел пять дней рядом с трупом матери 12:15
В Калининграде саперы Балтфлота обезвредили 85 снарядов времен войны 12:12
АвтоВАЗ завалил суды исками к поставщику из Нижнего Новгорода 12:10
В Красноярском крае завели дело после ДТП с 14 пострадавшими 12:09
В Москве девять человек осуждены за вымогательство 200 млн рублей 12:05
Авианосец США не явился на службу 11:59
В Госсовете Крыма поддержали разделение полномочий главы и премьера 11:53
В московских парках животных бесплатно привьют от бешенства 11:50
Мать Кокориных отреагировала на выход сыновей на свободу 11:49
Искалеченная девочка из Ингушетии сможет встретиться со своей матерью 11:45
Под Тверью четыре человека погибли от отравления алкоголем 11:43
Эксперимент медиков доказал, что мертвые тела могут двигаться 11:42
Haval F7x начали выпускать в Тульской области 11:35
Путин присвоил новый статус театру имени Волкова 11:32
В НАО директор ДК получил пять лет колонии за взятки от пиротехников 11:32
Путин поздравил Владимира Меньшова с юбилеем 11:31
Открыта самая массивная нейтронная звезда из известных науке 11:30
Под Смоленском бойцы Росгвардии погибли под БТР 11:28
Онколог рассказал, как часто россиянам диагностируют рак мозга 11:27
Россия приведет доказательства коррупции Коломойского в Крыму 11:24
Причиной массового отравления шаурмой в Уфе стал стафилококк 11:23
Суд арестовал взорвавшего мусоропровод красноярца 11:20
Исследование: алкоголь долго разрушает мозг даже после отказа от него 11:18
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Вступили в силу требования к внутреннему контролю в медучреждениях
Вступили в силу требования к внутреннему контролю в медучреждениях
Дачники и садоводы смогут оформить излишки земли в упрощенном порядке
Дачники и садоводы смогут оформить излишки земли в упрощенном порядке
Кража предметов в компьютерных играх станет уголовно наказуема
Кража предметов в компьютерных играх станет уголовно наказуема
17.09.2019 11:05
Рубрика: Экономика

В авангарде и в полной боевой готовности

Текст: Наталья Малахова
Особенность взаимодействия финансового и реального сектора экономики в условиях цифровизации обсуждали участники XVII Банковской конференции в Сочи. В течение трех дней топ-менеджеры российских банков, руководители Банка России, представители международных финансовых организаций, а также федеральных министерств и ведомств обсуждали актуальные вопросы развития финансового рынка. Одним из самых активных участников мероприятия стал донской банк ПАО КБ "Центр-инвест".

В своей стратегии "Центр-инвест" объединил национальные проекты, глобальные цели устойчивого развития и представил взаимосвязь своих продуктов и услуг со стратегическими документами Банка России о развитии финансового рынка, финансовых технологий и доступности финансовых услуг. Такая взаимосвязь повышает конкурентоспособность банка, позволяет сделать более доступным кредитование населения, малого бизнеса, продвижение инноваций и новых финансовых технологий.

Сегодня "Центр-инвест" уверенно занимает свое место в пятерке лидеров по объему кредитования индивидуальных предпринимателей и малых и средних предприятий. Представители малого и среднего бизнеса - стратегически важные партнеры банка, и увеличение кредитования именно этого сегмента, а также появление новых программ и продуктов, ориентированных на бизнес, вполне закономерно и оправданно.

Только в текущем году "Центр-инвест" выдал малому бизнесу 2726 кредитов на сумму 16,6 миллиарда рублей. Причем, как заметил председатель совета директоров банка, доктор экономических наук, профессор Василий Высоков, более трети кредитов приходится на программы с господдержкой.

"Центр-инвест" старается всегда быть в авангарде новых направлений и идей и активно участвует во всех программах господдержки, чтобы предоставить малому бизнесу наилучшие условия. И это, безу­словно, приносит свои результаты: число клиентов банка стабильно растет.

Популярность программ с господдержкой объясняется низкими ставками по кредитам и длинными сроками, на которые их можно получить. К примеру, сельхозпроизводители в рамках программы субсидирования Минсельхоза РФ могут получить заем всего под пять процентов. В рамках этой программы "Центр-инвест" уже выдал 581 кредит на 4,3 миллиарда рублей.

Длинные и дешевые кредиты для малого бизнеса по ставке до 8,5 процента можно получить и в рамках программы Минэкономразвития. Причем, что очень важно для предпринимателей, такие льготные ставки действуют как для инвестиционных кредитов сроком до 10 лет, так и для займов на пополнение оборотных средств до трех лет.

Так, для предприятий в сфере торговли доступны кредиты под 9,6 процента и 10,6 процента годовых в рамках программы стимулирования кредитования от Федеральной корпорации по развитию малого и среднего предпринимательства. По двум этим программам "Центр-инвест" с начала года уже профинансировал 133 проекта на 1,7 миллиарда рублей.

Но предложения банка привлекательны не только за счет участия в госпрограммах, у "Центр-инвеста" есть свои интересные, уникальные продукты. К примеру, кредитование женского бизнеса. По словам Василия Высокова, объем кредитования женского предпринимательства уже превысили миллиард рублей. При этом по таким кредитам сохраняется нулевой уровень просроченной задолженности, что доказывает: бизнес-леди - самые надежные клиенты и партнеры, предложив им персональную программу, банк в очередной раз сделал правильный выбор.

Только в текущем году "Центр-инвест" выдал малому бизнесу 2726 кредитов на сумму 16,6 миллиарда рублей

И наконец, у "Центр-инвеста" есть собственный акселератор - программа, которая включает бесплатное обучение, льготное финансирование и наставничество (acc.centrinvest.ru).

По словам директора по инновациям ПАО КБ "Центр-инвест" Юрия Богданова, когда банк только запускал акселератор, было много вопросов и сомнений, будет ли это работать. Ведь одно из направлений акселератора - консультирование начинающих предпринимателей, в том числе с привлечением уже успешно работающих бизнесменов. Вот этот пункт и вызывал больше всего сомнений. Но оказалось, что программа интересна не только начинающим, но и успешно действующим предпринимателям, которым есть чем поделиться с новичками. К тому же многие из них, работая со стартапами, растят своих деловых партнеров.

- Мы готовы давать начинающим предпринимателям возможность работать. И результаты такой работы нам нравятся. Выпускники нашего акселератора становятся затем клиентами банка. Они растут и развиваются вместе с нами, - заметил, выступая на форуме, Богданов.

В итоге более пяти тысяч предпринимателей уже стали участниками акселератора "Центр-инвеста", 728 человек, пройдя программу, открыли свой бизнес и смогли создать более 2,5 тысячи новых рабочих мест. К 1 сентября 2019 года 732 начинающих предпринимателя получили 887 миллиона рублей кредитных средств на открытие своего дела по программе "Акселератор".

При этом руководство "Центр-инвеста" уверено: чтобы и дальше не просто оставаться на плаву, а работать успешно, нужно всегда быть интересным своему клиенту, а для этого необходимо ежедневно и ежеминутно идти в авангарде самых передовых идей, поэтому на вопрос о перспективах в компании отвечают: главное и основное - быть в тренде, в авангарде и в полной боевой готовности!

Лицензия ЦБ РФ №2225 от 26.08.2016

Реклама. 16+

Экономика
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

В Госдуме оценили сообщения об изменении правил оформления отпуска
Нефть незначительно подешевела после роста котировок на 15%
Мать Кокориных отреагировала на выход сыновей на свободу
Власти Ирана отказались от переговоров с США
Беларусь помогла пресечь контрабанду оружия из Украины в Россию