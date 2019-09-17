Особенность взаимодействия финансового и реального сектора экономики в условиях цифровизации обсуждали участники XVII Банковской конференции в Сочи. В течение трех дней топ-менеджеры российских банков, руководители Банка России, представители международных финансовых организаций, а также федеральных министерств и ведомств обсуждали актуальные вопросы развития финансового рынка. Одним из самых активных участников мероприятия стал донской банк ПАО КБ "Центр-инвест".

В своей стратегии "Центр-инвест" объединил национальные проекты, глобальные цели устойчивого развития и представил взаимосвязь своих продуктов и услуг со стратегическими документами Банка России о развитии финансового рынка, финансовых технологий и доступности финансовых услуг. Такая взаимосвязь повышает конкурентоспособность банка, позволяет сделать более доступным кредитование населения, малого бизнеса, продвижение инноваций и новых финансовых технологий.

Сегодня "Центр-инвест" уверенно занимает свое место в пятерке лидеров по объему кредитования индивидуальных предпринимателей и малых и средних предприятий. Представители малого и среднего бизнеса - стратегически важные партнеры банка, и увеличение кредитования именно этого сегмента, а также появление новых программ и продуктов, ориентированных на бизнес, вполне закономерно и оправданно.

Только в текущем году "Центр-инвест" выдал малому бизнесу 2726 кредитов на сумму 16,6 миллиарда рублей. Причем, как заметил председатель совета директоров банка, доктор экономических наук, профессор Василий Высоков, более трети кредитов приходится на программы с господдержкой.

"Центр-инвест" старается всегда быть в авангарде новых направлений и идей и активно участвует во всех программах господдержки, чтобы предоставить малому бизнесу наилучшие условия. И это, безу­словно, приносит свои результаты: число клиентов банка стабильно растет.

Популярность программ с господдержкой объясняется низкими ставками по кредитам и длинными сроками, на которые их можно получить. К примеру, сельхозпроизводители в рамках программы субсидирования Минсельхоза РФ могут получить заем всего под пять процентов. В рамках этой программы "Центр-инвест" уже выдал 581 кредит на 4,3 миллиарда рублей.

Длинные и дешевые кредиты для малого бизнеса по ставке до 8,5 процента можно получить и в рамках программы Минэкономразвития. Причем, что очень важно для предпринимателей, такие льготные ставки действуют как для инвестиционных кредитов сроком до 10 лет, так и для займов на пополнение оборотных средств до трех лет.

Так, для предприятий в сфере торговли доступны кредиты под 9,6 процента и 10,6 процента годовых в рамках программы стимулирования кредитования от Федеральной корпорации по развитию малого и среднего предпринимательства. По двум этим программам "Центр-инвест" с начала года уже профинансировал 133 проекта на 1,7 миллиарда рублей.

Но предложения банка привлекательны не только за счет участия в госпрограммах, у "Центр-инвеста" есть свои интересные, уникальные продукты. К примеру, кредитование женского бизнеса. По словам Василия Высокова, объем кредитования женского предпринимательства уже превысили миллиард рублей. При этом по таким кредитам сохраняется нулевой уровень просроченной задолженности, что доказывает: бизнес-леди - самые надежные клиенты и партнеры, предложив им персональную программу, банк в очередной раз сделал правильный выбор.

Только в текущем году "Центр-инвест" выдал малому бизнесу 2726 кредитов на сумму 16,6 миллиарда рублей

И наконец, у "Центр-инвеста" есть собственный акселератор - программа, которая включает бесплатное обучение, льготное финансирование и наставничество (acc.centrinvest.ru).

По словам директора по инновациям ПАО КБ "Центр-инвест" Юрия Богданова, когда банк только запускал акселератор, было много вопросов и сомнений, будет ли это работать. Ведь одно из направлений акселератора - консультирование начинающих предпринимателей, в том числе с привлечением уже успешно работающих бизнесменов. Вот этот пункт и вызывал больше всего сомнений. Но оказалось, что программа интересна не только начинающим, но и успешно действующим предпринимателям, которым есть чем поделиться с новичками. К тому же многие из них, работая со стартапами, растят своих деловых партнеров.

- Мы готовы давать начинающим предпринимателям возможность работать. И результаты такой работы нам нравятся. Выпускники нашего акселератора становятся затем клиентами банка. Они растут и развиваются вместе с нами, - заметил, выступая на форуме, Богданов.

В итоге более пяти тысяч предпринимателей уже стали участниками акселератора "Центр-инвеста", 728 человек, пройдя программу, открыли свой бизнес и смогли создать более 2,5 тысячи новых рабочих мест. К 1 сентября 2019 года 732 начинающих предпринимателя получили 887 миллиона рублей кредитных средств на открытие своего дела по программе "Акселератор".

При этом руководство "Центр-инвеста" уверено: чтобы и дальше не просто оставаться на плаву, а работать успешно, нужно всегда быть интересным своему клиенту, а для этого необходимо ежедневно и ежеминутно идти в авангарде самых передовых идей, поэтому на вопрос о перспективах в компании отвечают: главное и основное - быть в тренде, в авангарде и в полной боевой готовности!

Лицензия ЦБ РФ №2225 от 26.08.2016

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