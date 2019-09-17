Боксер Андрей Замковой нокаутировал соперника за 55 секунд

Капитан сборной России по боксу Андрей Замковой вышел в 1/8 финала чемпионата мира, который проходит в эти дни в Екатеринбурге.

Выступающий в весе до 69 кг Замковой победил бельгийца Набиля Мессауди, нокаутировав оппонента всего за 55 секунд.

- Я хотел продышаться, почувствовать ринг. Честно говоря, не настраивался на нокаут, - признался журналистам после поединка Замковой. - Соревнования проходят уже восьмой день, а у меня был только первый бой. Хотел побоксировать подольше. Но так получилось - хорошо попал. Значит, я в неплохой форме.

За выход в четвертьфинал чемпионата мира Замковой сразился накануне с канадцем Вьяттом Сэнфордом. Вчера же свой поединок в 1/8 финала в весовой категории свыше 91 кг провел россиянин Максим Бабанин. Ему противостоял армянин Гурген Ованесян. Результаты этих боев стали известны после подписания номера "РГ" в печать.