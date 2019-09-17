Дания не сможет помешать завершению строительства "Северного потока - 2"

Работы по прокладке труб газопровода "Северный поток - 2" приближаются к границам Дании, единственной страны, пока не давшей разрешение на использование своей исключительной экономической зоны.

В начале октября согласно графику судно Solitaire, которое осуществляет прокладку труб, должно пересечь границу королевства, а Копенгаген все еще молчит. О том, что можно предпринять в такой ситуации, рассказал "Российской газете" директор Фонда национальной энергетической безопасности (ФНЭБ) Константин Симонов.

"Если Копенгаген не даст разрешение на прокладку "Северного потока - 2", строительство может быть перенесено в нейтральные воды, и, таким образом, оно вообще не затронет исключительную экономическую зону Дании", - объяснил самый простой вариант развития событий эксперт. По его словам, это потребует относительно небольших дополнительных инвестиций и времени.

Новый маршрут пойдет в обход острова Борнхольм. "По нашим оценкам, удлинение составит порядка 200 километров, не более, при нынешней скорости укладки труб это лишние 30-40 дней. Цена же проекта возрастет менее чем на 100 миллионов евро, скорее это будут 60-70 миллионов", считает Симонов (общая стоимость проекта "Северный поток - 2" составляет 9,5 миллиарда евро. - Прим. РГ).

"Если решение об изменении маршрута будет принято до первого октября, то все работы по трубопроводу могут быть завершены как раз к 1 января 2020 года - дате окончания срока действия транзитного договора с Украиной. Вопрос в том, следует ли "Газпрому" торопиться, привязывать окончание работ к конкретному сроку?" - отмечает Симонов. Как напомнил эксперт, российская сторона никогда не обещала запустить "Северный поток - 2" к 1 января. Речь шла лишь о прокладке трубы. А ведь еще надо провести полный комплекс технических испытаний. Другое дело - "Турецкий поток", вот он как раз полноценно заработает с Нового года.

Цена проекта может возрасти на 60-70 миллионов евро

С северным маршрутом, по мнению Симонова, можно не торопиться (он в любом случае будет запущен в течение следующего года. "Мы понимаем, что Дания даст в конце концов добро. Она просто тянет время для того, чтобы, как считают в Копенгагене и их старшие товарищи из Вашингтона, изменение сроков строительства предоставило украинской стороне "некий" аргумент на переговорах с "Газпромом", - отметил директор ФНЭБ. По его мнению, "все понимают, что к 1 января "Северный поток - 2" не заработает, это произойдет лишь спустя четыре-пять месяцев". А вот газопровод EUGAL - сухопутная часть "Северного потока - 2" - может быть запущена уже в первом квартале следующего года. "Это обстоятельство "бьет" все остальные аргументы оппонентов "Газпрома" и его немецких партнеров", - уверен Симонов. Причем EUGAL может быть подключен и к "Северному потоку - 1" вместо газопровода OPAL , 50 процентов которого были заблокированы использования "Газпромом" по решению Суда Евросоюза.

По мнению эксперта, сейчас ведется психологическая война вокруг строительства "Северного потока - 2". Однако в конце концов Дания не сможет тянуть бесконечно тянуть с разрешением на прокладку трубопровода и даст его, пусть даже 31 декабря.