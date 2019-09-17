Онколог рассказал, как часто россиянам диагностируют рак мозга

Обнародована статистика заболеваний раком головного мозга среди россиян. Также появилась информация о главных признаках этого опасного недуга.

Как сообщает RT со ссылкой на эксперта Российского общества клинических онкологов Григория Кобякова, ежегодно впервые выявляется около 34 000 случаев опухоли мозга. При этом доля злокачественных опухолей оценивается примерно в 30 процентов, то есть 9 500 - 10 500 новых случаев в год.

Также отмечается, что увеличившееся количество медицинской техники позволяет чаще выявлять опухоли головного мозга. В качестве примера приводится тот факт, что в 2017 году медики провели 27 000 операций, связанных с опухолями центральной нервной системы.

Самой проблемной опухолью мозга Григорий Кобяков назвал глиобластому, которая может возникать сразу в форме четвертой степени злокачественности. На ее развитие влияют различные факторы.

"Известны случаи полного выздоровления от этой агрессивной опухоли, но в большинстве случаев, даже при хороших промежуточных результатах, глиобластома прогрессирует", - отмечает эксперт.

Кроме того Григорий Кобяков перечислил основные симптомы развития рака головного мозга. К ним могут относиться головная боль, возможно с тошнотой и рвотой, снижение уровня бодрствования или нарушение сознания. Также о злокачественной опухоли могут свидетельствовать нарушения движений в противоположных пораженному полушарию руке и ноге, затруднения речи, памяти, сужение полей зрения. В качестве тревожного признака названы и эпилептиформные припадки.