Дмитрий Медведев - о демографии, медицине и борьбе с бедностью

Премьер-министр Дмитрий Медведев рассказал о том, как правительство намерено достичь национальных целей развития. Граждане ожидают от кабмина не общих рассуждений о развитии страны, а конкретных решений, заявил глава кабинета министров в эфире программы "Диалог" на канале "Россия 24".

Привести в порядок поликлиники и больницы

Сразу два пункта национальных целей развития - демографические. Президент распорядился к 2024 году обеспечить устойчивый естественный рост численности населения и довести продолжительность жизни до 78 лет. Для начала нужно привести в порядок поликлиники и больницы, особенно в сельской местности, где иногда они представляют собой жуткое зрелище, заявил премьер. "Вот на это сейчас нужно сконцентрировать усилия и деньги, потому что именно там начинается лечение", - уверен он.

Позитивные тенденции в медицине тоже появились. Так, магнитно-резонансная и компьютерная томографии перестали быть экзотикой, но теперь надо сделать так, чтобы люди не ждали исследований месяцами. Новыми правилами ОМС сложные виды диагностических исследований выведены из подушевого норматива финансирования в отдельный полный. Общая потребность оценивается в 119 миллиардов рублей. Внутри этой суммы сейчас требуется 12,7 миллиарда, подчеркнула министр здравоохранения Вероника Скворцова. "Я думаю, что эти деньги нужно будет изыскать. Я такое поручение дам", - пообещал Медведев.

Кабмин найдет средства на вторичную профилактику граждан, прошедших кардиологические операции

Правительство найдет средства и на вторичную профилактику граждан, прошедших кардиологические операции. У каждого третьего пациента, рассказала глава минздрава, инсульт и инфаркт повторяются в течение года, если они не принимают необходимые препараты. Система здравоохранения ими не обеспечивает, а средства есть не у всех. Потребности в министерстве оценили в 14,5 миллиарда рублей. "Я считаю, это то, на что тоже ни в коем случае нельзя жалеть денег, потому что это здоровье и жизни людей. Лучше на чем-нибудь другом сэкономить", - заявил премьер.

Обезболивать без страха

Зашел разговор и о тех больных, кому нужны фактически запрещенные в стране обезболивающие. Недавно премьер распорядился направить 26 миллионов рублей на закупку за рубежом необходимых препаратов для детей.

Теперь в правительстве занимаются подготовкой правовой базы по наркосодержащим лекарствам, чтобы врачи не боялись их выписывать. "Нужно создать такое регулирование, которое будет позволять врачам в рамках существующей процедуры без страха эти препараты выписывать по показаниям", - уверен Медведев. Тогда родители не будут попадать в ситуации, когда, с одной стороны, надо помогать своим детям, а с другой - можно попасть при этом под уголовное дело.

Государство же должно внимательнее относиться к таким случаям. "Точно не подвергать тех людей, которые попали в такую ситуацию, какой-то жесткой ответственности и не подозревать их невесть в чем", - указал премьер-министр.

Бедность снизит социальный контракт

Правительство подготовило большую программу с адресными мерами решения проблем граждан, живущих за чертой бедности. Одним из ее механизмов стал социальный контракт. "По сути, это договоренность между государством и конкретным человеком о том, что государство ему помогает так или иначе решить его экономические, а стало быть, социальные проблемы", - объяснил Медведев. Это будет в буквальном смысле подписываемый контракт, по которому государство попытается помочь конкретному человеку в какой-то его конкретной проблеме. Это может быть содействие для переквалификации или даже выделение средств, чтобы начать собственное дело.

"Мы в этом году порядка 100 тысяч таких контрактов готовим, - сообщил премьер. - Понятно, что если социальный контракт с человеком, то он касается и его семьи. По сути, уже сегодня рамками социального контракта охвачено порядка 250-300 тысяч человек. И рамки применения этого института мы будем раздвигать". Глава минтруда Максим Топилин добавил, что в следующем году на финансирование социальных контрактов правительство выделит 7 миллиардов рублей.

Экономика должна ускорить шаг

К 2024 году Россия должна войти в пятерку ведущих экономик мира, постановил своим указом президент. Для этого рост ВВП страны должен быть выше 3 процентов, но пока что показатель меньше почти в три раза. "В настоящий момент те темпы, которые мы видим, действительно не соответствуют тому, к чему мы стремимся", - согласился Медведев с замечанием ведущих. Сейчас ведомства готовят два сценария действий: оптимальный и более сложный. "Если говорить об оптимальном сценарии, то речь идет о том, чтобы постепенно выходить на требуемые темпы", - рассказал Медведев. Премьер обратил внимание еще на один фактор - внешний. "Многое будет зависеть и от того, что происходит на международной арене. В результате торговых войн, нынешнего противостояния Китая и США очевидно, что мировая экономика замедляется", - заметил он. Как результат, падает, например, спрос на энергоносители, что для России пока что довольно чувствительно. "Мы должны будем принимать решения по корректировке темпов нашего развития, в том числе принимая во внимание и эти факторы", - подчеркнул глава кабмина.