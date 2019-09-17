Новости

Владимир Спиваков награжден орденом Салавата Юлаева 17:55
Красноярский художник презентовал мухобойки в виде Собчак и Богомолова 17:35
Число заявлений в Росреестр от нотариусов за полгода выросло в шесть раз 17:30
Беларусь и США восстановят диппредставительства на уровне послов 17:23
В Коми обнаружили новый для региона вид грибов 17:20
Видео: На Урале скромный грабитель не решился обратиться к продавщице 17:09
Видео: "Таврия" загорелась на ходу 17:02
Суд арестовал один из главных активов Порошенко 16:56
В Европе пенсии женщин серьезно ниже, чем у мужчин 16:55
Суд отпустил из-под стражи мужчину, ударившего работницу тира в Анапе 16:55
Названа новая возможная причина болезни Анастасии Заворотнюк 16:55
Певец Род Стюарт рассказал со сцены о своей борьбе с раком простаты 16:45
Крымские пограничники отбили у "террористов" судно "Черноморнефтегаза" 16:43
Правоохранители проводят проверку смерти актера Юрия Колычева 16:35
На Ставрополье хулиган ударил полицейского ножом 16:27
"И не забудьте про секс!": Малинин раскрыл секреты своей молодости 16:25
Болгарский суд снял препятствие для продолжения "Турецкого потока" 16:22
В Новороссийске загорелся склад строительных материалов 16:16
У экс-главы Клинского района Подмосковья изъято имущество на 9 млрд рублей 16:16
Проблему нехватки топ-менеджеров в РФ обсудят на форуме 1 октября в Москве 16:04
Данила Козловский снимет фильм про вампиров династии Романовых 15:55
Почему не стоит выбрасывать банковские квитанции 15:47
В Смоленске задержаны члены "бриллиантовой банды" 15:45
Volkswagen Tiguan обзавелся зимней спецверсией 15:45
В школе Геленджика 11 детей и директор пострадали от газа 15:44
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Вступили в силу требования к внутреннему контролю в медучреждениях
Вступили в силу требования к внутреннему контролю в медучреждениях
Поиск лучшей жизни: Из каких городов России чаще всего уезжает молодежь
Поиск лучшей жизни: Из каких городов России чаще всего уезжает молодежь
Названы самые востребованные у россиян профессии
Названы самые востребованные у россиян профессии
17.09.2019 17:20
Рубрика: Происшествия

Вовсе не пешеходы

За полтора года произошло 79 ДТП с участием электросамокатов и гироскутеров - двое погибших
Текст: Иван Петров
Госавтоинспекция вынесла на общественное обсуждение вопрос о правовом статусе современных средств передвижения на электротяге - электросамокатов, гироскутеров, моноколес и сигвеев. Предстоит выяснить мнение граждан, как все-таки их следует классифицировать, и в каком виде прописать в Правилах дорожного движения. Ведь ситуация с их использованием становится все более угрожающей.
Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС
Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

В ГИБДД привели статистику дорожно-транспортных происшествий с участием электронных устройств передвижения. Так, в 2018 году в России было зафиксировано 39 ДТП, одним из участников которых стали "персональные электрические средства передвижения малой мощности". В них получили ранения 40 человек, погибших не было.

Фото: РИА Новости
В Подмосковье посчитали первые аварии с электросамокатами

За полгода 2019 года (свежее статистики пока нет) было совершено уже 40 подобных ДТП, в которых погибли два человека, а 39 были ранены. При этом, отмечают в ГИБДД, в текущей редакции Правил дорожного движения пользователи индивидуальных колесных средств передвижения на электротяге в отдельную категорию участников дорожного движения не выделены.

Поэтому де-юре они приравниваются к пешеходам. Таким образом, ответственность за нарушение ПДД они несут как пешеходы. А это всего лишь предупреждение или административный штраф в размере 500 рублей (часть 1 статьи 12.29 КоАП РФ).

Если же авария происходит между автомобилем и, допустим, электросамокатом, то по действующим правилам она квалифицируется как наезд на пешехода.

В ГИБДД решили исправить ситуацию. Для этого ведомство выносит проблематику на общественное обсуждение. Как пояснили в Госавтоинспекции, анализ ДТП с электрическими устройствами передвижения свидетельствует о необходимости закрепления административно-правового статуса их владельцев.

Фото: istock
Ученые: Электросамокаты загрязняют окружающую среду больше автомобилей

"Актуальность проблематики обусловлена ростом популярности подобных устройств передвижения. В крупных городах открываются прокатные компании, растут скорости движения таких устройств, а следовательно, и риски попадания в ДТП", - отметили в ГИБДД.

Госавтоинспекция просит всех высказаться по этому вопросу. На сайте ГИБДД вчера стартовал социологический опрос - респондентам предложено определить, есть ли необходимость определения правового статуса владельцев "неавтомобильного" электротранспорта. На момент подписания номера "РГ" более 62 процентов высказались "за" внесение новых видов транспорта в ПДД.

Происшествия ЧП ДТП
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Минфин планирует перейти на новую систему накопительных пенсий с 2021 года
В Госдуме оценили "формулу Зеленского"
Минюст предложил размещать впервые осужденных вместе с рецидивистами
В Кремле пока не получили ответ Эр-Рияда по С-300 или С-400
"Зенит" подписал контракт с Кокориным до конца сезона