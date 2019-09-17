Госавтоинспекция вынесла на общественное обсуждение вопрос о правовом статусе современных средств передвижения на электротяге - электросамокатов, гироскутеров, моноколес и сигвеев. Предстоит выяснить мнение граждан, как все-таки их следует классифицировать, и в каком виде прописать в Правилах дорожного движения. Ведь ситуация с их использованием становится все более угрожающей.

В ГИБДД привели статистику дорожно-транспортных происшествий с участием электронных устройств передвижения. Так, в 2018 году в России было зафиксировано 39 ДТП, одним из участников которых стали "персональные электрические средства передвижения малой мощности". В них получили ранения 40 человек, погибших не было.

За полгода 2019 года (свежее статистики пока нет) было совершено уже 40 подобных ДТП, в которых погибли два человека, а 39 были ранены. При этом, отмечают в ГИБДД, в текущей редакции Правил дорожного движения пользователи индивидуальных колесных средств передвижения на электротяге в отдельную категорию участников дорожного движения не выделены.

Поэтому де-юре они приравниваются к пешеходам. Таким образом, ответственность за нарушение ПДД они несут как пешеходы. А это всего лишь предупреждение или административный штраф в размере 500 рублей (часть 1 статьи 12.29 КоАП РФ).

Если же авария происходит между автомобилем и, допустим, электросамокатом, то по действующим правилам она квалифицируется как наезд на пешехода.

В ГИБДД решили исправить ситуацию. Для этого ведомство выносит проблематику на общественное обсуждение. Как пояснили в Госавтоинспекции, анализ ДТП с электрическими устройствами передвижения свидетельствует о необходимости закрепления административно-правового статуса их владельцев.

"Актуальность проблематики обусловлена ростом популярности подобных устройств передвижения. В крупных городах открываются прокатные компании, растут скорости движения таких устройств, а следовательно, и риски попадания в ДТП", - отметили в ГИБДД.

Госавтоинспекция просит всех высказаться по этому вопросу. На сайте ГИБДД вчера стартовал социологический опрос - респондентам предложено определить, есть ли необходимость определения правового статуса владельцев "неавтомобильного" электротранспорта. На момент подписания номера "РГ" более 62 процентов высказались "за" внесение новых видов транспорта в ПДД.