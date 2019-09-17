Инновационный энергоблок НВ АЭС-2 успешно прошел испытания

16 сентября 2019 года на Нововоронежской АЭС-2 завершилось 15-суточное комплексное опробование оборудования или так называемые сдаточные испытания энергоблока № 2 (№ 7 НВ АЭС). Новый инновационный энергоблок поколения "3+" с реактором ВВЭР-1200 без замечаний нес нагрузку на 100% мощности в течение всего периода тестирования.

"Мы завершили сдаточные испытания нового энергоблока строго по графику. Результаты комплексного опробования говорят о безопасной и надежной работе его оборудования и всех систем. К настоящему времени энергоблок готов к сдаче в эксплуатацию и несению стабильной нагрузки в соответствии с проектом", - подчеркнул директор Нововоронежской АЭС Владимир Поваров.

Напомним, 1 мая 2019 года второй инновационный энергоблок НВ АЭС-2 впервые был включен в единую энергосистему страны. За 4,5 месяца он успешно прошел освоение мощности на всех этапах энергопуска и опытно-промышленной эксплуатации.

Специалисты провели несколько сотен различных испытаний, проверок, пусконаладочных работ. Все они стали завершающим этапом опытно-промышленной эксплуатации и позволили перейти к следующему этапу - сдаче нового энергоблока в эксплуатацию.

Теперь новый энергоблок вместе с объектами пускового комплекса будет представлен Приемочной комиссии и комиссии Ростехнадзора, а затем окончательное разрешение на ввод энергоблока №2 НВ АЭС-2 в эксплуатацию выдаст Госкорпорация "Росатом".

"За период с энергопуска мы выполняли испытания, связанные с подтверждением готовности оборудования энергоблока пройти все режимы, которые возникают в процессе эксплуатации в течение всего срока службы. Это для нашего блока - это 60 лет. Ключевой срок получения разрешения на эксплуатацию - начало ноября. Мы надеемся выполнить эту задачу и напряженно трудимся, чтобы ее решить", - отметил заместитель главного инженера Нововоронежской АЭС по эксплуатации 4-й очереди Игорь Гусев.

Ввод энергоблока №2 НВ АЭС-2 в эксплуатацию повысит суммарную мощность Нововоронежской АЭС в 1,5 раза, даст мощный импульс для развития экономики Воронежской области, увеличит валовый региональный продукт (ВРП) и, по оценкам экспертов, пополнит бюджет региона на сумму около 1 млрд рублей в качестве налога на имущество уже в 2020 году.

Справка:

Инновационные энергоблоки поколения "3+" имеют улучшенные технико-экономические показатели, обеспечивающие абсолютную безопасность при эксплуатации. В них использованы самые передовые достижения и разработки. Главной особенностью энергоблока с реактором ВВЭР-1200 является уникальное сочетание активных и пассивных систем безопасности, делающих АЭС максимально устойчивой к внешним и внутренним воздействиям. Характерная особенность пассивных систем - их способность работать в ситуации отсутствия энергоснабжения и без участия оператора. На энергоблоке с реактором ВВЭР-1200 используются: "ловушка расплава" - устройство, служащее для локализации расплава активной зоны ядерного реактора; система пассивного отвода тепла через парогенераторы (СПОТ), призванная в условиях отсутствия всех источников электроснабжения обеспечивать длительный отвод в атмосферу тепла от активной зоны реактора и др.

Эту технологию выбрали для себя такие страны как: Финляндия, Венгрия, Бангладеш, Беларусь и т.д. Всего в международном портфеле заказов Росатома 36 блоков ВВЭР в 12-ти странах. Генеральный проектировщик энергоблока №2 Нововоронежской АЭС-2 - АО "Атомэнергопроект", генеральный подрядчик - АСЭ, инжиниринговый дивизион Госкорпорации "Росатом".

Нововоронежская АЭС является филиалом АО "Концерн Росэнергоатом" (входит в крупнейший дивизион Госкорпорации "Росатом" - "Электроэнергетический"). Станция расположена на берегу р. Дон в 42 км южнее Воронежа. Это первая в России АЭС с реакторами типа ВВЭР (водо-водяные энергетические реакторы корпусного типа с обычной водой под давлением). Три реактора станции являются головными - прототипами серийных энергетических реакторов. Первый энергоблок был пущен в 1964 г., второй - в 1969, третий - в 1971, четвертый - 1972, пятый - 1980 г. Энергоблоки №№ 1, 2 остановлены в 1984 и 1990 г. соответственно. Энергоблок №3 остановлен в 2016 г. для проведения мероприятий по выводу из эксплуатации. Энергоблок №4 введен в эксплуатацию после модернизации и продления срока эксплуатации 27 декабря 2018 года. Энергоблок № 6 введен в эксплуатацию 27 февраля 2017 года. На энергоблоке № 2 Нововоронежской АЭС-2 (энергоблоке №7 НВАЭС) завершены сдаточные испытания и идет этап сдачи в эксплуатацию.



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