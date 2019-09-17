Минтруд подготовил проект постановления правительства, которое предоставляет гражданам, имеющим III группу инвалидности и испытывающим трудности с передвижением, право парковаться на бесплатных местах для инвалидов.

В июле в Закон "О социальной защите инвалидов" приняты поправки, по которым с 1 июля 2020 года право парковаться на льготных местах будут иметь не только люди с I и II группами инвалидности, но также инвалиды III группы. Однако точный порядок пользования парковкой для последней категории должно определить правительство.

Третью группу инвалидности в России имеют более 4,5 миллиона человек

Водителей, имеющих право на спецместа, станет больше. Фото: Сергей Коньков / ТАСС

Как раз для детализации правил Минтруд и разработал проект постановления. В документе уточняется, что возможность парковаться на местах для инвалидов будут иметь инвалиды III группы при наличии у них ограничения способности к передвижению. Предполагается, что постановление правительства вступит в силу 1 июля 2020 года одновременно с поправками в федеральный закон.

В России свыше 11,27 миллиона инвалидов, III группу имеют более 4,5 миллиона человек. Напомним, право на бесплатную парковку автомобилей, управляемых инвалидами, должно подтверждаться специальным значком. Это же касается транспортных средств, которые перевозят инвалидов или детей-инвалидов.