Дождь моросит, солнышко капризничает, а на площади академика Курчатова множество людей и телекамер. Сначала цветы к памятнику отца - создателя советской атомной бомбы Игоря Курчатова возложили председатель Российского исторического общества, директор СВР Сергей Нарышкин и Михаил Ковальчук - президент НИЦ "Курчатовский институт", а потом памятник украсили цветами и все мы.

Перед началом "круглого стола" Нарышкин поведал, что только что передал курчатовцам копии рассекреченных материалов, открывающие некоторые неизвестные или частично подзабытые странички оперативной деятельности советской разведки, связанные с атомным проектом. Вклад ученых и разведки в создание атомной бомбы директор СВР назвал судьбоносным. А президент НИЦ Михаил Ковальчук добавил, что глубина традиционной отечественной фундаментальной науки позволила сделать бомбы в нужное время, не опоздав.

Над атомным проектом в США работали 129 000 человек. Над нашим - 100, считая кочегара

Но ведь как раз-то условия и были в СССР очень сложными. Для начала работ Лаборатории N 2, так в целях конспирации именовались курчатовцы, выделили один грамм радия, двадцать килограммов урана, полтонны цветных металлов, шесть тонн стали и два токарных станка. Плюс одарили еще тридцатью тысячами рублей. К концу 1944 года в Лаборатории N 2 работало всего около ста человек. И это включая ученых, лаборантов, водителей и даже кочегара.

Как же несравнимо это с Манхэттенским проектом. В США над атомной бомбой трудились ведущие физики мира - не только американские, но и бежавшие из оккупированных Гитлером стран Европы. Помимо ученых - инженеры, техники, рабочие, военнослужащие... Всего таковых набралось сто двадцать девять тысяч! В их полное распоряжение поступило около 200 миллиардов долларов (в пересчете на сегодняшний день).

И все равно наши не дрогнули. Деятельность и взаимосвязь разведки и ученых дала поразительный результат. Первая советская атомная бомба была успешно испытана в Семипалатинске уже 29 августа 1949 года.

Михаил Ковальчук считает: успех был достигнут благодаря тому, что наша власть, научное сообщество и разведка нашли в себе силы выбрать правильный стратегический приоритет. Ситуация могла бы сложиться совсем иным образом, осуществи американцы свои зловещие планы атомной бомбардировки крупнейших городов Советского Союза. Но побоялись. Мир выиграл оттого, что изменился, и СССР, сделав бомбу, обрел полный атомный паритет.

На "круглом столе" вспомнили великих ученых отцов атомной бомбы - Курчатова, Иоффе, Харитона и многих других. Не забыли и разведчиков, Героев России - Барковского, Квасникова, Феклисова, Яцкова, нашего американского друга Коэна. Они и их агенты передавали в Лабораторию N 2 бесчисленное количество материалов. И лишь лично Квасников имел право выдать секретные документы, и только одному человеку - Курчатову. Не разрешалось сообщать об источнике, передавшем сведения, даже своим ближайшим коллегам. Секретность была такова, что секретари и помощники Курчатова не знали, да и не допытывались, откуда получена такая россыпь сведений. И все получилось.

Хочется верить, что будет получаться и дальше.