Юрий Семин - самый возрастной тренер в чемпионате России по футболу. Он руководит "Локомотивом" с небольшими промежутками в течение 21 года и привел клуб к первой победе в первенстве страны, участвовал с ним в Лиге чемпионов. Летом 2016 года Юрий Павлович вернулся в родную команду, и с тех пор каждый год он выигрывает хотя бы один трофей.

С момента возвращения в "Локомотив" в 2016 году Юрий Семин каждый год выигрывает трофеи. Фото: РИА Новости.

Несмотря на солидный возраст, Семин выглядит очень молодым. Он модно одевается, все так же эмоционален на бровке и планирует тренировать еще несколько лет. Жизнь у него яркая и богатая на разнообразные события. О них Палыч, как еще называют Семина в футбольном мире, рассказал в интервью "РГ".

Никогда не забуду вкус орловского хлеба

Юрий Павлович, вам 72. Откуда черпаете мотивацию в таком возрасте?

Юрий Семин: У каждого своя природа. Мне кажется, у человека в любом возрасте должен быть стимул. Он должен развиваться, чему-то учиться. Мне нравится работать, я люблю свое дело. И у меня есть силы. Здесь многое зависит от генов. У меня мама в 94 года выходила во двор, брала мяч и кидала ребятам, которые там бегали. Она смотрела за игрой, а потом забирала мяч и шла обратно домой.

Юрий Семин: Я не люблю сидеть на месте. Даже во время отпуска занимаюсь спортом. Лежать и сидеть - это не мое

Вообще часто вспоминаете детство? Оно у вас было счастливым?

Юрий Семин: Мне жилось хорошо. Всегда с теплотой вспоминаю родной Орел, школу. После нее возвращался домой, разговаривал с папой и мамой, брал мяч и шел в сад за домом, играл там. Поиграл, набрал в саду малины или клубники, покушал с хлебом - и снова футбол.

Вы как-то говорили, что до сих пор помните запах этого хлеба.

Юрий Семин: Да, мы покупали его тогда на орловской хлебопекарне. Он был потрясающим, его вкус остался со мной.

Про детство вы сказали. А вообще по временам СССР ностальгируете?

Юрий Семин: Не то что ностальгирую, но мне тогда хорошо было. Почему? Да потому что молодым был. Все было интересно, хотелось к чему-то стремиться. Причем это касается не только футбольной карьеры, но и остальных сфер жизни. У меня и сейчас есть такая мотивация. Однако тот период я вспоминаю с большим удовольствием.

Какими тогда были люди?

Юрий Семин: Не хочу сравнивать и говорить - хуже или лучше. Просто раньше не было таких денег, как сейчас. Тогда можно было верить на слово. Пожал руку - и все. А сейчас ту или иную договоренность нужно закреплять юридически. Наверное, это правильно. Все же времена другие, многое, если не все, меняется. И надо к этому приспосабливаться.

Какое у вас первое воспоминание о Москве?

Юрий Семин: Стадион "Динамо". Я впервые сыграл на нем в Кубке молодых талантов за сборную РСФСР. Забил четыре мяча, после чего возникло несколько вариантов. Было предложение от киевского "Динамо", но в Орле я играл за "Спартак". И оттуда меня перевели в столичный "Спартак".

И вы в 18 лет переехали в Москву. Родители не отговаривали от такого шага?

Юрий Семин: Наоборот, они были только за. Никаких проблем в этом плане не было. Они понимали, что футбол - серьезная профессия. И дали добро. Как только я окончил школу, папа с мамой дали мне карт-бланш. Они сказали мне: "Иди по жизни самостоятельно". Тем более тогда все стремились в Москву. Впрочем, как и сейчас.

Москва стала чище, богаче

После Орла в Москве вам, наверное, многое было в диковинку?

Юрий Семин: Конечно. Я был настолько впечатлен на первом этапе, что хотел уехать (смеется). Такое состояние у меня было где-то полгода.

А что вам не нравилось?

Юрий Семин: Не то что не нравилось... Просто вокруг было мало друзей. Зато было много людей, постоянный шум, много сложностей. У меня изначально даже своей комнаты не было. Каждый день - тренировка, база, тренировка, база. В какой-то момент меня это все стало утомлять, и я каждые выходные уезжал в Орел. Там меня все знали. Друзья были рядом, папа с мамой тоже. Там же была и моя невеста, нынешняя жена.

А когда этот переломный момент наступил и вы решили окончательно остаться в Москве?

Юрий Семин: Точно не помню, но спустя годы после переезда в столицу я осознал значимость футбола, моей профессии и масштабы Москвы. Все это было взаимосвязано. И после этого для меня нет лучше города, чем Москва. Хотя я побывал во многих странах. Это очень мощный город, который давал и дает людям возможность достичь больших высот в любом деле. А дальше либо ты воспользуешься своим шансом, либо нет.

Та Москва и нынешняя сильно отличаются друг от друга?

Юрий Семин: Конечно. Москва и в те времена была фантастическим городом, но сейчас, особенно после чемпионата мира по футболу, она стала еще лучше. Она привлекает к себе больше внимания с туристической точки зрения. В прошлом году у нас побывало столько иностранцев, и они все были в восторге. И наверняка захотят еще побывать у нас. Вообще Москва за последние годы сильно преобразилась. Она стала чище, богаче. В общем, прогресс произошел.

15 трофеев в качестве тренера выиграл Юрий Семин

Судя по вашим фотографиям в "Инстаграме", вы большой любитель путешествий. В скольких странах побывали, не считали?

Юрий Семин: Мне нравится путешествовать. Я не люблю сидеть на месте. Даже в отпуске выполняю физическую работу. Обязательно много гуляю, играю в футбол или теннис, волейбол. А лежать и сидеть - это не мое. Что касается стран, то специально не считал, в скольких побывал, но во многих. Даже в таких, о которых люди и не слышали. Не знаю, был кто-нибудь в Мавритании или нет, а я был. Тогда играл за "Кайрат", и у нас там был матч. Там нет ни зелени, ни деревьев - один сплошной песок. Там необыкновенный океан. Когда волна идет на берег, она гонит гигантских крабов. Правда, они потом назад убегают. Но зрелище фантастическое. Плюс был на Бермудах, в Новой Каледонии.

Куда еще хотели бы съездить?

Юрий Семин: В Перу. Все говорят, что это фантастическая страна. И, конечно, очень хочется в Новую Зеландию. Я ведь там работал в начале 90-х. До сих пор не могу ответить на вопрос: почему я тогда так мало путешествовал по этой стране? Она ведь такая красивая, тихая. Новая Зеландия - рай для пенсионеров. Там так чисто, люди внимательны ко всему. К примеру, они никогда не бросят мусор. Им очень важно, в какой обстановке они живут. Там потрясающие сады, яблоки. Есть и горы, чтобы на лыжах покататься.

Это ведь еще одна ваша страсть - катание на лыжах.

Юрий Семин: Мне нравится кататься, но я боюсь получить травму. Получишь ее - и пропустишь большой период своей работы. Мне это ни к чему.

Рифат Жемалетдинов - один из тех, кто серьезно прибавил при Юрии Семине. Фото: РИА Новости.

Когда проигрываю, хочу остаться один

Какой еще экстрим пробовали, кроме лыж?

Юрий Семин: В Новой Зеландии есть некий экстрим, название только не помню, когда ты садишься в лодку, и она несется по горным рекам с такой невероятной скоростью, что кажется, еще чуть-чуть, и ты разобьешься. Но этого не происходит, потому что лодкой управляют профессионалы. Честно говоря, я тогда сильно испугался, когда попробовал этот экстрим.

Боитесь моря?

Юрий Семин: Нет, но я не пловец. А вообще, если выбираться в море или океан на чем-то большом, например корабле, - тогда все нормально. А если на чем-то меньшем - появляется страх.

Вы ведь еще и известный любитель Испании.

Юрий Семин: Да, мне очень нравится эта страна. Особенно зимой, когда у нас в России холодно, а там тепло. Очень люблю Барселону, Мадрид. Там всегда можно сходить на стадион и посмотреть матчи с участием "Реала" или "Барселоны". Это фантастическое зрелище.

А какая вам кухня больше всего по душе?

Юрий Семин: Предпочтений особых нет, но мне нравится рыба. Вот в Испании в любом ресторане она всегда свежая, замороженной не бывает. Обожаю тунец. В Испании есть деревушка под Кадисом, там ловят тунца. Там есть ресторанчик, который на вид обычная харчевня. Но каждый день в него приносят тунца, и ты ешь его, только что выловленного.

Что еще, помимо рыбы, вы любите?

Юрий Семин: Раньше много ел мяса, но сейчас отдаю предпочтение рыбе. Думаю, это с возрастом пришло. Все-таки рыба полегче. Еще я люблю суши.

Если честно, вы абсолютно не выглядите на 72. Вам об этом часто говорят?

Юрий Семин: (Смеется.) Я же сказал: это все гены. Это в первую очередь. Во вторую - я веду активный образ жизни. Еще один важный момент - я много общаюсь со своими друзьями. С теми людьми, которые мне неприятны, я не разговариваю. Может, поэтому у меня почти всегда хорошее настроение.

А вам не хочется порой остаться одному?

Юрий Семин: Я человек компанейский, но бывают периоды, когда нужно остаться одному. Особенно после поражений своей команды или когда что-то не ладится. В такие моменты важно уединиться, чтобы на мозг никто не действовал. Могу один куда-то уехать. Не важно, в путешествие или просто прокатиться на автомобиле. Наверное, каждый человек попадает в такие ситуации.

В зависимости от результата того или иного матча вы себя по-разному ведете, да?

Юрий Семин: Когда ты проиграешь, конечно, настроение не из лучших. И тебе не хочется делиться этим негативом с другими людьми. Им же приятно, когда ты счастлив. Поэтому после поражений я предпочитаю остаться один.

С женой познакомились на катке

Вся ваша жизнь связана с футболом. Вы от него никогда не устанете, а ваша жена?

Юрий Семин: Конечно не устанет. Я потому и говорю, что важно иногда одному побыть. Чтобы не создавать ей никаких проблем, чтобы она не видела меня расстроенным. Но мы уже достаточно давно вместе, привыкли.

Сколько лет вы уже вместе?

Юрий Семин: В 21-22 сыграли свадьбу и с тех пор вместе. Уже прошел 50-летний юбилей, отметили у себя, без пышных банкетов и прочего.

Помните, как познакомились с женой?

Юрий Семин: Конечно. Тогда все очень просто было: встречались на массовом катке и знакомились. В то время спрашивали у девушки: можно прокатиться или нет? Если она отвечала согласием, ты брал ее за ручку и катался, общался с ней. И вы либо понравились друг другу, либо нет. Мы понравились и с тех пор вместе. И по сей день, бывает, катаемся на льду.

Юрий Павлович, представители старшего поколения, бывшие футболисты, частенько ругают нынешних игроков за то, что они интересуются только деньгами. Это так?

Юрий Семин: Нет. Это неправильное мышление. Я сам из бывших футболистов и никогда не занимался подобного рода вещами. Каждое время диктует свои правила. Мне хотелось бы, чтобы по окончании карьеры ребята оставались состоятельными людьми. Чтобы они могли хорошо кушать, воспитывать детей. Карьера игрока длится 10-12 лет. За это время нужно сделать так, чтобы после футбола у тебя не было финансовых проблем. Мне неприятно, когда кто-то из тех, кто со мной играл или выступал в мое время, сейчас невостребован. Но при чем здесь нынешнее поколение? Поверьте, они нормальные ребята. Они в высшей степени профессионально относятся к своей работе и самоотверженно тренируются. Многие из них занимаются благотворительностью, помогают другим людям.

Речь о том, что сейчас футболисты незаслуженно получают столько денег.

Юрий Семин: Я так не считаю. Когда я играл, у нас не было таких финансовых возможностей, как сейчас. Ведь понимаете: зарплаты и контракты игроков диктует рынок. Рынок показывает, насколько важна профессия футболиста. Отсюда и такие зарплаты, контракты. Но деньги не самоцель. Меня мои родители так воспитали, чтобы я одинаково относился к любому человеку, несмотря на его положение или финансы. И я так и делаю.

Одни из лидеров "Локомотива" - братья Миранчуки. Они жизненно важны для клуба?

Юрий Семин: Для "Локомотива" жизненно важно, чтобы играли свои воспитанники. И чтобы они были примером для нашей школы в том, что они здесь родились. Они в этом клубе проводят определенный этап карьеры. И когда на их место будут готовы другие игроки, тогда их можно продавать.

Какую музыку вы слушаете?

Юрий Семин: Разную. Мне и современная нравится.

Наверное, вам не нравится то, что включают в раздевалке? Рэп и все такое.

Юрий Семин: Почему же? И рэп может понравиться. Но ничто не сравнится с "Днем Победы". Это потрясающая песня, потрясающие слова. Особенно если поет Иосиф Давыдович Кобзон или Лев Лещенко. Эта песня дает определенный стимул, энергетику.

Включали "День Победы" после чемпионства в 2018 году?

Юрий Семин: Конечно. Причем ее включил не я, а игроки. Сначала это была моя идея, а потом сами ребята поставили ее. Здорово же.

Для футболистов вообще важно образование? Или самое главное, чтобы он просто хорошо выполнял свою работу?

Юрий Семин: Без образования никуда. К примеру - любой иностранец, приезжающий к нам, должен знать хотя бы основные моменты истории нашей страны, наши традиции. Ему ведь самому будет легче. И те ребята, которые выучили язык, поняли наш менталитет, надолго задерживались у нас. Как, например, Гилерме. А те, кому все эти моменты не важны, очень скоро уезжают. Я по себе могу сказать, ведь я много где поработал за рубежом. Если куда-то ехал, то старался понять культуру этой страны, говорить на этом языке, привыкнуть к каким-то бытовым моментам. Ты таким образом показываешь свое уважение. И тебе легче добиться успеха.

Досье "РГ"

Юрий Павлович Семин

Родился 11 мая 1947 года в Оренбурге. Футбольную карьеру начинал в команде "Спартак" из Орла. В 1965 году Семин привлек внимание киевского "Динамо" и московского "Спартака".

Молодой игрок выбрал "красно-белых", где он провел два сезона. В 1966 году в матче против сербского ОФК в Кубке обладателей кубков Семин забил первые два мяча "красно-белых" в истории еврокубков.

Единственный трофей в качестве футболиста он выиграл в 1970 году, став обладателем Кубка СССР в составе столичного "Динамо".

Тренерскую карьеру начал в 1982 году. Наибольших успехов добился в начале 2000-х с "Локомотивом". Юрий Павлович дважды привел москвичей к чемпионству, четыре раза победил в Кубке России и однажды - в Суперкубке страны.

В качестве тренера Семин выигрывал также чемпионат и Кубок Украины, работая в киевском "Динамо". Летом 2016 года он в четвертый раз возглавил "Локомотив" и уже в следующем году завоевал Кубок России. В 2018 году Юрий Павлович привел "железнодорожников" к победе в чемпионате.

Награды: заслуженный тренер Таджикской ССР (1985), заслуженный тренер РСФСР (1989), в 1997 году награжден медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени за заслуги перед государством, большой вклад в развитие физической культуры и спорта и в связи со 100-летием отечественного футбола, в августе 2019 года награжден орденом Александра Невского за большой вклад в развитие физической культуры и спорта, многолетнюю добросовестную работу.