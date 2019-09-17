Как получить незарегистрированное импортное лекарство

Минздрав России разработал порядок выписки рецептов на незарегистрированные в России импортные лекарства. Сейчас этот документ проходит общественное обсуждение. И если отзывы будут положительными, его подпишет министр здравоохранения страны.

Некоторые импортные препараты еще недавно россияне были вынуждены покупать нелегально. Теперь в этом не будет необходимости. Фото: gettyimages

Решение о выписке таких рецептов и назначении лекарств будут принимать консилиумы (в федеральной специализированной медицинской организации, учреждении РАМН или региональном медучреждении, где оказывается помощь пациенту) по жизненным показаниям и при отсутствии альтернативного метода лечения.

В проекте приказа минздрава отмечается, что рецепты на такие препараты для людей, нуждающихся в длительном лечении, будут действительны до 180 дней.

А накануне премьер-министр Дмитрий Медведев подписал распоряжение о выделении средств на закупку таких лекарств для детей, страдающих хроническими заболеваниями с болевыми и судорожными синдромами.

Как пояснили "РГ" в минздраве, распоряжением правительства выделяется из резервного фонда 26,1 миллиона рублей минпромторгу для подведомственного ему Московского эндокринного завода на закупку, ввоз и доставку незарегистрированных в России психотропных препаратов. Минздрав определил ориентировочную потребность в отношении 10 ассортиментных позиций из списка III. Дмитрий Медведев отметил ранее, что речь идет о таких препаратах, как диазепам, фенобарбитал, мидазолам в десяти лекарственных формах, в том числе клобазам.

Импортные препараты больным детям государство закупит централизованно и выдаст бесплатно

В секретариате вице-премьера Татьяны Голиковой "РГ" уточнили, что препараты будут распределяться в регионы на склады, а оттуда - в поликлиники, где будут выдаваться пациентам бесплатно. А ранее сообщили, что потребность в этих препаратах - не менее десяти тысяч упаковок.

Первая закупка будет проведена из расчета на год (за это время планируется начать производство части препаратов на Московском эндокринном заводе), ориентировочный срок поставки дистрибьютером - третья декада октября, уточнили в минздраве.

"С врачами проводится серьезная разъяснительная работа. Детские эпилептологи - специалисты федеральных медицинских центров проводят консилиумы по детям, которым требуются лекарственные препараты из списка III, чтобы подготовить необходимую документацию для получения данных препаратов", - сообщили "РГ" в ведомстве.

Проблема с такими лекарствами получила огромный резонанс после того, как Екатерину Коннову, мать тяжелобольного Арсения, после покупки незарегистрированного препарата и вынужденной продажи части препарата другой маме (Арсению не подошла дозировка) задержали и против нее возбудили уголовное дело.

Арсений перенес шестичасовое кислородное голодание из-за врачебной ошибки, у него было три клинические смерти. У мальчика повреждена большая часть мозга, он лежит, не видит, не слышит, не может сам есть, и у него регулярно, даже по несколько раз в день, случаются приступы эпилепсии. Можно уменьшить их количество, если подобрать подходящие лекарства. "В России производится диазепам, но в таблетках и ампулах. Проглотить таблетку мой ребенок не может. Да и любой малыш не сможет во время приступа", - объясняет Екатерина Коннова. На протяжении шести лет она ставила уколы по три-пять раз в день. "На ребенке живого места не осталось, - продолжает Екатерина. - И очень мучительно ставить ребенку, страдающему от боли, укол, который эту боль усиливает". Вот она и решила приобрести этот препарат за рубежом, там он выпускается в виде клизм, одной может хватить на один день...

"Нелегально покупать такие препараты за рубежом вынуждены многие мамы. И практически никто из них не знал, что эти лекарства психотропные и их приобретение может караться лишением свободы от 4 до 8 лет", - говорит Екатерина.

"Сейчас такие клизмы стоят на черном рынке в России полторы тысячи рублей за штуку, но купить их уже практически невозможно из-за уголовных преследований", - рассказывает "РГ" директор фонда "Дом с маяком" Лида Мониава. При этом отпускная цена этих лекарств за границей почти в десять раз меньше.

Почему эти лекарства не зарегистрированы в России? Эпилепсией болеет каждый сотый человек, от большинства форм эпилепсии помогают те препараты, которые производятся в России. Но есть особо сложные и редкие формы эпилепсии, к которым не удается подобрать лечение ими. Цена этих импортных препаратов невелика - в среднем пять-семь евро за упаковку, а для регистрации препарата в стране нужно несколько лет и много денег. "Таким образом, производителю просто экономически невыгодно регистрировать тут препараты, а лекарство может быть зарегистрировано, только если производитель это инициирует", - продолжает Мониава.

Некоторые импортные препараты еще недавно россияне были вынуждены покупать нелегально. Теперь в этом не будет необходимости.