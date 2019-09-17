Какие Шнобелевские работы могут стать прорывами в науке

В очередной раз в Гарвардском университете нобелевские лауреаты вручили Шнобелевские премии. Кстати, очень многих это мероприятие интересует даже больше, чем объявление лауреатов серьезной научной премии. Во-первых, смешно. Например, в этом году награды удостоились работы, которые изучали, сколько слюны выделяет пятилетний ребенок, от банкнот какой страны можно подхватить инфекцию, как мертвые тараканы реагируют на магнит.

Читая про эти нелепости, в голове возникает образ чудаков-ученых, которые за государственные деньги занимаются чепухой, вместо того чтобы изучать что-то серьезное. И сама церемония только это подтверждает. По залу запускают бумажные самолетики, лауреаты распевают оперы и наряжаются в нелепые костюмы, им дается 60 секунд, чтобы изложить суть своего открытия, после чего восьмилетняя девочка заявляет, что ей скучно и пора "завязывать". Наконец нобелевские лауреаты вручают премии - 10 трлн зимбабвийских долларов (40 центов США).

В США "шнобелевцу" Фарабахшу выдали патент на автомат, который сам меняет у ребенка подгузники

На самом деле Шнобелевская премия никогда не задумывалась как издевательская. Ее придумал в 1991 году главный редактор журнала Annals of Improbable Research Марк Абрахамс. С самого начала он заявил, что смысл премии в том, чтобы привлечь интерес к науке, медицине и технологиям. Показателен сам девиз премии: сначала посмеяться, а потом задуматься. "Хорошие научные исследования зачастую подвергаются нападкам за свою абсурдность. А плохие нередко почитают - несмотря на весь их абсурд", - уверен Абрахамс. Кстати, в жюри входят признанные ученые и победители Нобелевской премии. Так что сами ученые относятся к ней вполне серьезно. Потому что понимают, что нередко тривиальные и даже "дурацкие" на первый взгляд исследования могут привести к прорывам в понимании мира. Например, математик Блез Паскаль в XVII веке разработал теорию вероятностей, занимаясь крайне обыденным делом: он пытался спрогнозировать вероятность выигрыша в азартной игре в кости. Физик Ричард Фейнман наблюдал в университетской столовой за тем, как вращается тарелка, и в итоге стал изучать вращение электрона и получил в 1965 году Нобелевскую премию по физике. В природе нет ничего банального или нелепого, и любое исследование может оказаться ценным. Скажем, в 2006 году "Шнобеля" получили ученые, которые установили, что малярийных комаров Anopheles gambiae одинаково привлекает запах человеческих ног и Лимбургского сыра. Благодаря этому исследованию создали специальные ловушки, которые помогли бороться с эпидемией малярии в Африке. Когда в 1997 году американец Марк Хостетлер получил "Шнобеля" за изучение насекомых, расплющенных о лобовое стекло автомобиля, это казалось чудачеством, но через 20 лет компания Ford заказала ему специальное устройство, стреляющее мертвыми жучками по сенсорам беспилотников.

Ученые, получающие Шнобелевскую премию, вполне уважаемы в научном сообществе. Есть несколько примеров, когда ученый получал и Нобелевскую премию, и Шнобелевскую. Например, Андрей Гейм: в 2010 году он удостоился Нобеля за эксперименты с графеном, а в 2000-м - Шнобеля за то, что заставил лягушку парить в воздухе при помощи магнитов. Помимо Гейма еще двое ученых получали и серьезную и смешную премии.

Кто же стал лауреатом веселой премии в этом году? Ее вручали нобелевцы прошлых лет Эрик Маскин, Рич Робертс и Джером Фридман. Премии в номинации "Биология" получила международная команда ученых из шести стран - Сингапура, Китая, Австралии, Польши, США и Болгарии за изучение … тараканов. Дело в том, что многие животные - даже лягушки - могут ориентироваться по магнитному полю Земли. А могут ли тараканы? Вооружившись цезиевым атомным магнетометром, ученые провели серию экспериментов над семью мертвыми и семью живыми тараканами. Оказывается, если намагнитить мертвых тараканов, то они значительно дольше сохраняют магнитные свойства, чем живые насекомые. Построенная математическая модель намагничивания пока не помогла разобраться, зачем насекомым такая сверхспособность. Но в науке главное правильно поставить вопрос.

В номинации "Физика" премию получило исследование о том, почему испражнения животных вомбатов имеют форму кубиков. Оказалось, для подслеповатых вомбатов это один из важных способов коммуникации, в том числе помогающий пометить территорию. Премию по медицине получил итальянец Сильвано Галос, доказавший на большом объеме статистических данных, что употребление в пищу пиццы помогает сохранить здоровье и снизить риск смерти от рака пищеварительных органов - но только в том случае, если пицца приготовлена в Италии. Премию по анатомии получили ученые, которые каждые две минуты измеряли температуру с обеих сторон мошонки. Зачем? Оказалось, что в предыдущих экспериментах она либо везде была либо одинаковой, либо почему-то выше слева - но не наоборот. Понять причину этого важно, так как эта структура нужна для охлаждения яичек: для образования спермы температура должна быть чуть ниже, чем внутри тела.

Пара ученых из Тайваня стали лауреатами Шнобелевской премии второй раз. Фото: Reuters.

В номинация "Экономика" победу одержали голландцы, изучавшие валюту разных стран в поисках ответа на вопрос - банкноты какого государства лучше всего переносят болезнетворные бактерии. Выяснилось, что самые грязные - в прямом смысле слова - бумажные деньги ходят в Румынии.

Премию в области медицинского образования получило исследование, рассказывающее, как обучать студентов-медиков при помощи звуковых сигналов, которыми обычно тренируют собак - вроде цоканья языком. Премия в области инженерного дела досталась иранскому ученому Иману Фарабахшу, создавшему автомат для смены подгузников. Он похож на автоматическую посудомойку. Если верить патенту, который на это устройство выдали в прошлом году в США, пеленальная машина позволяет до некоторой степени автоматизировать процесс - кладешь ребенка внутрь, и машина сама заворачивает его в пеленки.

В номинации "Химия" премия досталась японскому профессору, подсчитавшему объем слюны, ежедневно выделяемый средним пятилетним ребенком. Выяснилось, что за сутки пятилетний ребенок выделяет примерно пол-литра слюны.

И, наконец, премия мира досталась команде ученых из Великобритании, Саудовской Аравии, США и Сингапура за попытку измерить и сравнить количество удовольствия, получаемое человеком от почесывания того или иного зудящего места. Выяснилось, что чесать лодыжку и спину намного приятнее, чем запястье. И удовольствие больше, если вы делаете это сами, а не доверяете посторонним. Возможно, что какие-то из этих шнобелевских работ будут признаны научными достижениями.