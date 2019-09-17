Космическую медицину применят на Земле

В институте намечена серия экспериментов, на основе которых будут разработаны протоколы лечения с помощь электростимуляции пациентов, страдающих тяжелыми заболеваниями сердечно-сосудистой, сенсомоторной, пищеварительной, зрительной, костной и других систем. Для этого шесть добровольцев проведут пять суток в специальной "сухой" иммерсионной ванне, которая имитирует состояние невесомости. Как утверждают ученые, "участие в таком исследовании безопасно для жизни". В течение всего эксперимента испытатели будут находиться под наблюдением врача. Самый длительный эксперимент по пребыванию в условиях "сухой" иммерсии составил 56 суток, где было показано, что организм человека хорошо восстанавливается и после экстремальных воздействий. Испытателями-добровольцами могут стать здоровые мужчины без вредных привычек, средней тренированности. Возраст кандидатов - от 24 до 40 лет, рост до 180 см, вес до 80.