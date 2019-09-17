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Рубрика: Общество

Невесомость по рецепту

Космическую медицину применят на Земле
Текст: Сергей Деменко
Российская газета - Федеральный выпуск № 208(7966)
Институт медико-биологических проблем РАН объявил набор добровольцев для участия в эксперименте по применению космической медицины в земной практике. Дело в том, что нарушение в организме больных, перенесших тяжелый инсульт, черепно-мозговые травмы, и людей, побывавших в невесомости, примерно аналогичны. Но для космонавтов разработаны специальные системы, которые позволяют компенсировать негативное влияние невесомости. Речь, прежде всего, идет о воздействии на организм высокочастотной нейростимуляции.

В институте намечена серия экспериментов, на основе которых будут разработаны протоколы лечения с помощь электростимуляции пациентов, страдающих тяжелыми заболеваниями сердечно-сосудистой, сенсомоторной, пищеварительной, зрительной, костной и других систем. Для этого шесть добровольцев проведут пять суток в специальной "сухой" иммерсионной ванне, которая имитирует состояние невесомости. Как утверждают ученые, "участие в таком исследовании безопасно для жизни". В течение всего эксперимента испытатели будут находиться под наблюдением врача. Самый длительный эксперимент по пребыванию в условиях "сухой" иммерсии составил 56 суток, где было показано, что организм человека хорошо восстанавливается и после экстремальных воздействий. Испытателями-добровольцами могут стать здоровые мужчины без вредных привычек, средней тренированности. Возраст кандидатов - от 24 до 40 лет, рост до 180 см, вес до 80.

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