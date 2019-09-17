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17.09.2019 11:42
Рубрика: Общество
Проект: Наука

Эксперимент медиков доказал, что мертвые тела могут двигаться

Текст: Юлия Мякишева
Фото: pixabay.com Фото: pixabay.com
Фото: pixabay.com

Ученые австралийского центра исследования разложения провели эксперимент, который доказал, что мертвое тело способно двигаться больше года после смерти.Открытие, возможно, повлияет на ход судебно-медицинских экспертиз.

Изучение идет уже 17 месяцев. Об этом сообщается на сайте Центрального Квинслендского университета. На протяжении всего этого времени камера, расположенная над трупом, делает снимки каждые 30 минут в дневное время суток. Съемки идут на объекте для тафономических экспериментальных исследований в Сиднее, который был создан для изучения разложения человека в различных условиях для воспроизведения сценариев на месте преступления.

Фото: The Shmunis Family Excavations at Kiriath-jearim
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- Мы обнаружили, что руки значительно двигались. Сначала они находились рядом с телом, потом они оказывались на расстоянии от него, - говорит в репортаже ABC исследователь Элисон Уилсон.

Открытие сделано в рамках предыдущего исследования Уилсон, в котором она проверяла применимость научного уравнения для оценки разложения тела в северном полушарии к окружающей среде Австралии.

Она отметила, что движения на ранних стадиях разложения были ожидаемы, и никого бы не удивили, но факт того, что руки меняли положение в течение такого длительного срока, стал неожиданностью Медики считают, что перемещения связаны с тем, что тело мумифицируется, а связки высыхают.

- Это знание может быть важным в расследовании необъяснимых смертей. Это может изменить то, как ученые анализируют и интерпретируют места преступлений, особенно, когда человеческие останки были найдены не сразу. До сих пор, если нет доказательств того, что тело было перемещено человеком или животным, медики предполагают, что положение обнаруженного тела соответствует тому, каким оно было в момент смерти, - говорится в сообщении.

Если на протяжении длительного срока изучить достаточно трупов, то можно получить статистические данные о движении трупов после смерти. Эти данные можно будет в будущем использовать для определения точного места преступления и позы тела, это поможет выяснить, что произошло.

Научную статью об открытии пока не опубликовали.

Общество Наука
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