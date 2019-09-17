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17.09.2019 10:54
Рубрика: Культура

Археологи нашли место появления Иисуса после распятия

Текст: Денис Передельский
Фото: The Shmunis Family Excavations at Kiriath-jearim Фото: The Shmunis Family Excavations at Kiriath-jearim
Фото: The Shmunis Family Excavations at Kiriath-jearim

Группа израильских археологов при раскопках в городке Кириаф-Джарим обнаружила руины древнего поселения, предположительно, деревни Эммаус, в которой, по преданию, после своего распятия неожиданно появился Иисус Христос.

Об исследовании, которое готовится к публикации в научной серии New Studies in the Archaeology of Jerusalem and its Region, в журнале Live Science рассказывает научный сотрудник Оуэн Джарус.

Согласно Евангелию от Луки, после того, как Иисус был распят, двое его учеников пошли в деревню Эммаус. По пути они встретили незнакомца, который спросил у них о том, что произошло в Иерусалиме.

Фото: Berger et al. 2019t (Prepared by Daniel Berger) / Heidelberg University and the Curt Engelhorn Centre for Archaeometry in Mannheim
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По преданию это был Иисус, но ученики не узнали его. Только когда они добрались до Эммауса и остановились пообедать, незнакомец разломил хлеб и подал его ученикам, после чего они прозрели и узнали Иисуса.

Подлинность этой легенды и проверяют археологи. Они проводят раскопки, руководствуясь библейским описаниям. Исследователи давно подозревали, что деревня Эммаус располагалась на месте современного Кириаф-Джарима.

Например, в Евангелии от Луки сказано, что Эммаус находился на расстоянии 60 стадиев от Иерусалима, то есть примерно в 13 км. Именно такое расстояние сегодня отделяет Кириаф-Джарим от Старого города в Иерусалиме.

Команда под руководством профессоров Израиля Финкельштейна и Томаса Ремера в ходе раскопок обнаружила ряд укреплений, которые были возведены в первой половине II века до н.э. Согласно книге Маккавеев, империя Селевкидов (империя, управляемая потомками одного из полководцев Александра Великого) контролировала большую часть данного региона при помощи укрепленных объектов, в число которых входил и Эммаус.

Конечно, исследователи не могут быть полностью уверены в том, что Кириаф-Джарим - это Эммаус, а не другое укрепление Селевкидов. Но на это указывает целый ряд признаков, и главный из них - расстояние. На аналогичном удалении от Иерусалима археологи пока не находили подобных укреплений.

Другие крепости Селевкидов, упомянутые в книге Маккавеев, не соответствуют местоположению Кириаф-Джарима. В пользу гипотезы о том, что найден Эммаус, говорит и большое количество артефактов, найденных археологами.

В частности, обнаружено много керамики периода жизни Иисуса, то есть это место было заселено при нем. Причем это была довольно густонаселенная деревня, следовательно, ученики Иисуса вполне могли направиться туда после распятия.

Впрочем, есть и поводы для сомнений, пишут те же исследователи. Например, между названиями Кириат-Джарим и Эммаус нет никакой лингвистической связи. Кроме того, другие археологические памятники имеют хоть какие-то ссылки на Эммаус. Например, историк IV века по имени Евсевий написал в своей книге "Ономастикон", что Эммаус - это город Никополис, существовавший при нем.

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