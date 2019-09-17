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17.09.2019 22:16
Рубрика: В мире

Минюст США хочет забрать все деньги от продаж книги Сноудена

Текст: Константин Волков

Минюст США подало гражданский иск против Эдварда Сноудена, бывшего сотрудника американской разведки (АНБ) в связи с публикацией его книги мемуаров "Личное дело" (Permanent record), которая официально появилась в продаже 17 сентября.

Фото: AP
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Как сказано в заявлении Минюста, Сноуден издал книгу, не предоставив ее предварительно на анализ ЦРУ и АНБ, нарушив тем самым взятые на себя обязательства.

Также американское юридическое ведомство подчеркнуло, что не ставит целью воспрепятствовать публикации и распространению книги, однако намерено забрать себе все доходы от ее реализации. Как говорится в заявлении, иск подан исключительно для того, чтобы гарантировать, что Сноуден не получит никаких доходов от книги, "пока дело не будет разрешено".

В настоящее время против Сноудена возбуждено в штате Виргиния уголовное дело о раскрытии секретной информации.

В мире США Эдвард Сноуден
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