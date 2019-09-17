Мировые цены на нефть упали более, чем на 5%

Нефтяные котировки устремились вниз после сообщения Bloomberg со ссылкой на Reuters о том, что Саудовская Аравия обещает возобновить добычу нефти в объемах, которых придерживалась до атаки дронов в ближайшие две-три недели.

Цена ноябрьских фьючерсов Brent к 18:50 мск упала до 65,47 доллара за баррель (-5,1 процента к предыдущему дню), WTI просела до 59,54 доллара за баррель (-5 процентов к уровню, достигнутому накануне).

Добыча нефти была остановлена из-за атаки беспилотников на два нефтяных объекта в Саудовской Аравии. Это случилось в ночь на субботу. Крупнейший экспортер и один из крупнейших производителей нефти среди мировых держав вынужден был сократить суточное производство более чем вдвое - на 5,7 миллиона баррелей.

"В ближайшие дни волатильность на рынке может оставаться повышенной на фоне поисков виновников происшествия и оценки фактического ущерба и дальнейших перспектив", - прогнозирует Игорь Галактионов, эксперт по фондовому рынку "БКС Брокер".

Ответственность за атаку, напомним, взяли на себя йеменские повстанцы-хуситы, которым противостоит арабская коалиция во главе с Саудовской Аравией. Однако в США отмечают, что для этого нет доказательств и обвиняют Иран.