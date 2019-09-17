Мужская сборная страны продолжает побеждать на предварительном этапе первенства Старого Света. Действующие чемпионы Европы, выступающие в группе "С", вчера в столице Словении Любляне выиграли свой четвертый матч подряд.

На этот раз повержена Финляндия - 3:0 (25:17, 26:24, 25:22). Непростые чувства были у главного тренера нашей национальной дружины финна Туомаса Саммелвуо, который на протяжении предыдущих шести сезонов работал наставником сборной своей страны. Однако профессионалы на турнирах такого уровня оставляют личные эмоции где-то очень далеко.

Первый сет дался россиянам легко, во втором долгое время приходилось догонять неуступчивых оппонентов, в третьем наше отставание достигало максимум пяти очков. Однако в концовках нынешние подопечные Саммелвуо действовали куда увереннее и мастеровитее, чем его прежние питомцы.

Лучшими бомбардирами у победителей стали диагональный нападающий Виктор Полетаев (19 очков) и доигровщик Дмитрий Волков (15). Тотальная и плановая ротация боевого состава продолжается, вчера так и остались в зоне разминки запасных олимпийские чемпионы Лондона-2012 Дмитрий Мусэрский и Максим Михайлов. Возможно, именно на них ляжет основная нагрузка в предстоящем 18 сентября матче за первое место в группе между Словенией и Россией. Не исключено и какое-то другое видение Туомасом Саммелвуо вопроса расстановки кадров по длинной турнирной дистанции.

Завтрашняя победа над хозяевами площадки 12-тысячной арены "Стожице" позволит россиянам выйти в 1/8 финала на слабого соперника - Грецию, Португалию или Румынию. Осечка чревата сражением в первом раунде плей-офф с кем-то из играющих во французском Монпелье топовых команд смежной группы "А" - самими "трехцветными", болгарами или итальянцами.

Тем временем женская сборная страны на Кубке мира в Японии после побед над Камеруном (3:0) и Японией (3:2) потерпела поражение от олимпийских чемпионок Рио-де-Жанейро-2016 китаянок - 0:3 (22:25, 16:25, 18:25). Занимаем четвертое из 12 команд.

К завершению стартового отрезка Кубка мира длиной в три тура (из 11 запланированных) стопроцентный результат по победам и набранным очкам у Китая, Голландии и США. Причем азиатки и подданные Королевства Нидерландов пока не уступили соперникам ни одного сета.

Сегодня на турнире выходной, дальше в Иокогаме россиянкам надо побеждать Южную Корею и Доминиканскую Республику. Тогда можно будет сохранить шансы на борьбу за место в призовой тройке.

Где будем смотреть

17 сентября, вторник, "МАТЧ! Игра"

20.20. Италия - Болгария. Мужчины. Чемпионат Европы. Прямая трансляция.

18 сентября, среда, "Матч ТВ"

06.30. Россия - Южная Корея. Женщины. Кубок мира. Прямая трансляция.

18.20. Россия - Словения. Мужчины. Чемпионат Европы. Прямая трансляция.