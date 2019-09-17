На одном из крупнейших НПЗ Италии произошел взрыв

В итальянской коммуне Санназзаро-де-Бургонди на одном из крупнейших в этой стране нефтеперерабатывающих заводов, принадлежащих Eni, произошел сильный взрыв, после чего начался пожар.

Как передает итальянское издание La Repubblica, инцидент произошел около 6:35 утра, по предварительным данным никто не пострадал.

Местные жители сообщили, что по их ощущениям, взрыв был крайне сильным, после чего они увидели большой столб черного дыма, исходящего с территории завода. На месте сейчас работают пожарные.

В последние годы на этом НПЗ произошли еще две аварии с пожарами.